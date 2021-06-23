"Красу Барнаула – 2021" выбрали на конкурсе красоты в Алтайском крае

12 июня в Барнауле прошёл финал конкурса "Краса Барнаула – 2021". Участие в нём приняли 13 девушек из Барнаула, Рубцовска и Бийска. Организатор мероприятия – модельное агентство Татьяны Жилиной.
По словам организаторов, девушки выступали в двух шикарных дефиле. Все участницы показали яркие, красивые номера, но победили сильнейшие.
В итоге звание "Краса Барнаула" получила Алена Панфилова. Павлюкова Олеся стала первой вице-мисс, Упыренко Светлана – второй вице-мисс и Мельникова Яна – третьей вице-мисс.
Ранее уроженка Алтайского края Юлия Медникова стала лучшей на конкурсе красоты "Миссис Евразия", который проходил в Турции с 13 по 20 июня. Девушка представляла алтайский регион.
Комментарии
А что это за хомяк-переросток на второй фотке? Таких не бывает!
что за жесть на 3 фото справа в белом платье
что за жесть на 3 фото справа в белом платье
Это перекачала)))
Передача "Сельский Час"
фотографу руки оторвать по самое небалуй
Ужас Барнаула 2021
Косолапо ходить их разучите пожалуйста.
Деревенский хадкор
М-м-да
Нуууу...... Красоток нет, это точно. Выбирали между страшненькими и обычненькими. Хотя девок красивых в Брн полно. Так красивые по конкурсам не ходят. Они знают себе цену и уверены в себе. Им ничего доказывать не надо) все на лице написано)
Какие-то унылые конкурсы красоты в городе