Такой день. Рекорд по вакцинации в Алтайском крае и кандидат на пост прокурора региона

Комитеты Совфеда провели консультации по кандидатам на должность региональных прокуроров. Рассматривался вопрос и о назначении для Алтайского края. На этот пост предложили кандидатуру уроженца Омской области, зампрокурора Сахалинской области Антона Германа.

22 июня в Алтайском крае от COVID-19 привились более пяти тысяч человек. Пока что это рекорд для региона за всё время вакцинации. Из них в Барнауле прививки поставили порядка двух тысяч горожан.

Около четырёх миллиардов рублей выделили на строительство нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства в Барнауле. Средства поступили из федерального бюджета.

С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса умерли 50 медицинских работников. По официальной информации, примерно половина из них заразились во время оказания медицинской помощи другим людям.

Водитель на чёрной "Ладе" на большой скорости протаранил припаркованный внедорожник, а тот, в свою очередь, врезался в стоящую рядом машину на улице Матросова в Барнауле. Виновник аварии развернулся, посмотрел на результат своих действий и скрылся с места происшествия.

В Барнауле более 1500 педагогов привились от коронавирусной инфекции. Некоторые из них получили вакцину прямо на рабочем месте.