Новые щенки поступили на службу в алтайское УФСИН

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

На службу в УФСИН России по Алтайскому краю приняли породистых щенков, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства. Они прибыли из племенного питомника служебного собаководства в Омской области.

Семи немецким овчаркам предстоит пройти полную подготовку, получить специализацию и заменить "ветеранов".

"Щенки пришли на замену служебным собакам, подлежащим уходу "на пенсию" по возрасту, – рассказали в региональном управлении ФСИН России. – Кинологи внимательно наблюдают за тем, как себя проявляют щенки в играх, какие природные качества наиболее ярко демонстрируют. Так они определяют, для какого именно направления службы подходит каждый из щенков – специального или общеразыскного профиля".

Новобранцев в течение этого года будут дрессировать, после чего отправят в различные подразделения уголовно-исполнительной системы.

Некоторые щенки будут проходить службу в Рубцовске, другие – в Новоалтайске, третьи – в Барнауле.