На Алтае жёстко задержали водителя авто с замазанными номерами

В Горном Алтае сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля, у которого были замазаны номера.
Автолюбитель не захотел добровольно покидать салон автомобиля и оказал сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось применить силу и положить дебошира лицом на асфальт.
По информации паблика "Инцидент Горно-Алтайск", в один из моментов водитель пнул полицейского. Это может быть расценено как применение насилия против представителя власти.
Местные жители отметили, что иногда номера замазывают туристы, чтобы попавшие на камеру нарушения не обернулись для них штрафами и лишением прав.
Комментарии
Вот интересно, инспектора в школе учились? Как они пытаются физическое тело сквозь ремень протащить? Это же не T-1000 из Терминатор-2.
После нескольких минут безуспешной "тянучки репки", у одного из инспекторов произошло озарение и он понял, что дело пойдет быстрее если отстегнуть ремень!
красавцы!
Очередной борц с рыжымом. Ну а чё депутатам и бородатым можно, решил синебот
Вот интересно, инспектора в школе учились? Как они пытаются физическое тело сквозь ремень протащить? Это же не T-1000 из Терминатор-2.
После нескольких минут безуспешной "тянучки репки", у одного из инспекторов произошло озарение и он понял, что дело пойдет быстрее если отстегнуть ремень!
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Ну.. хорошо, что не догадались по частям мужика достать
Разве э это жестко? Жестко бы было с дырой в тупой башке.
Таких расстреливать на месте пора!
54 регион
Хорошо, мужик попался. А если бы баба, при вытягивании из застёгнутого ремня могли грудь оторвать.
а когда так-же начнут задерживать тех у кого номер впереди на такой фигне и такой в низ загнут чтоб с камер расположенных вверху он вообще не читался?!?!?!?!
Нужно отправить этого клоуна дворы мести, приучать к чистоте его нужно