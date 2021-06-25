На Алтае жёстко задержали водителя авто с замазанными номерами

В Горном Алтае сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля, у которого были замазаны номера.

Автолюбитель не захотел добровольно покидать салон автомобиля и оказал сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось применить силу и положить дебошира лицом на асфальт.

По информации паблика "Инцидент Горно-Алтайск", в один из моментов водитель пнул полицейского. Это может быть расценено как применение насилия против представителя власти.

Местные жители отметили, что иногда номера замазывают туристы, чтобы попавшие на камеру нарушения не обернулись для них штрафами и лишением прав.