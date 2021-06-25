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Новости

На Алтае жёстко задержали водителя авто с замазанными номерами

, ИА "Амител"
Мужчина сопротивлялся и оказался лицом на асфальте

В Горном Алтае сотрудники ДПС задержали водителя автомобиля, у которого были замазаны номера.

Автолюбитель не захотел добровольно покидать салон автомобиля и оказал сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось применить силу и положить дебошира лицом на асфальт.

По информации паблика "Инцидент Горно-Алтайск", в один из моментов водитель пнул полицейского. Это может быть расценено как применение насилия против представителя власти.

Местные жители отметили, что иногда номера замазывают туристы, чтобы попавшие на камеру нарушения не обернулись для них штрафами и лишением прав.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.06.2021 12:56
- гость -

Вот интересно, инспектора в школе учились? Как они пытаются физическое тело сквозь ремень протащить? Это же не T-1000 из Терминатор-2.
После нескольких минут безуспешной "тянучки репки", у одного из инспекторов произошло озарение и он понял, что дело пойдет быстрее если отстегнуть ремень!

25.06.2021 12:57
- гость -

красавцы!

25.06.2021 12:58
Брембо

Очередной борц с рыжымом. Ну а чё депутатам и бородатым можно, решил синебот

25.06.2021 13:04
- гость -

Вот интересно, инспектора в школе учились? Как они пытаются физическое тело сквозь ремень протащить? Это же не T-1000 из Терминатор-2.
После нескольких минут безуспешной "тянучки репки", у одного из инспекторов произошло озарение и он понял, что дело пойдет быстрее если отстегнуть ремень!
-----
Ну.. хорошо, что не догадались по частям мужика достать

25.06.2021 13:11
- гость -

Разве э это жестко? Жестко бы было с дырой в тупой башке.

25.06.2021 13:16
гость

Таких расстреливать на месте пора!

25.06.2021 13:16
- гость -

54 регион

25.06.2021 13:18
- гость -

Хорошо, мужик попался. А если бы баба, при вытягивании из застёгнутого ремня могли грудь оторвать.

25.06.2021 13:22
- гость -

а когда так-же начнут задерживать тех у кого номер впереди на такой фигне и такой в низ загнут чтоб с камер расположенных вверху он вообще не читался?!?!?!?!

25.06.2021 14:20
- гость -

Нужно отправить этого клоуна дворы мести, приучать к чистоте его нужно

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