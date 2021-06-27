Популярные виды зелени могут быть очень опасны для кожи

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова рассказала о том, что петрушка и сельдерей могут быть опасны для здоровья. По словам специалиста, эти растения способны вызвать сильный химический ожог.

"Ожог химический, который вызывает наше растение борщевик, <…> аналогично вызывается этими двумя растениями. Сельдерей крайне опасный, очень-очень сильные ожоги. Мы часто не обращаем внимания, а между тем нарушения пигментации и сильные ожоги", – сказала Баранова в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист посоветовала накладывать на место опасных ожогов тёмную ткань и прятать их от солнца не менее чем на 48 часов.

Ещё одним опасным растением Баранова назвала лютик едкий. Его сок при попадании в глаза может привести к слепоте.