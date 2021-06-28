Алтайский должник попал под "уголовку" за сокрытие машины от приставов

Жителя Алтайского края привлекли к уголовной ответственности за то, что он попытался скрыть арестованный автомобиль от судебных приставов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

На иномарку Kia Rio, принадлежащую должнику, был наложен арест. Владельцу запретили совершать любые сделки с транспортным средством. Он решил спасти машину от продажи с молотка, не погашая задолженности.

"Имея умысел, направленный на сокрытие принятого на ответственное хранение имущества, подвергнутого описи и аресту и, достоверно зная о последствиях за совершение незаконных действий в отношении арестованного имущества, должник переместил арестованный автомобиль с места хранения в неустановленное место, тем самым произвел сокрытие имущества, подвергнутого описи и аресту, переданного ему на ответственное хранение", — рассказали в ведомстве.

Действия мужчины квалифицировали по статье "сокрытие имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено". Его приговорили к штрафу. Владелец иномарки на этот раз не стал копить задолженность и оплатил его сразу.