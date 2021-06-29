Москва - порт пяти морей. Как столицу после рекордной жары накрыл "суперливень"

Гроза и ветер с ливнем обрушились на Москву и Московскую область 28 июня. Перед этим почти неделю в регионе стала аномальная жара в 35 — 38 градусов. В результате разгула стихии в столице оказались затоплены дороги, метро, повалены деревья, на улице Правды обрушилась часть крыши дома, ее обломками завалило машины. В Раменском районе рухнул строительный кран, а в Щелково молния ударила в трансформаторную будку, начался пожар. Часть города осталась без света.

Собрали столичный мини-апокалипсис из соцсетей.

ВИДЕОФАКТ! Москва — порт пяти морей:



pic.twitter.com/EnlWfskVGq — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) June 28, 2021

Ясенево решило поиграть в Петергоф и косплеит Большой каскад pic.twitter.com/qFiXHwKOIM — Дикая Москва (@WildWildMoscow) June 28, 2021

Москва когда я говорила что хочу на море я не это имела в виду pic.twitter.com/CWQ8axhJHs — солнечный 23-летний генерал (@sunnyrum) June 28, 2021