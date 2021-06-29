Москва - порт пяти морей. Как столицу после рекордной жары накрыл "суперливень"

Гроза и ветер с ливнем обрушились на Москву и Московскую область 28 июня. Перед этим почти неделю в регионе стала аномальная жара в 35 — 38 градусов. В результате разгула стихии в столице оказались затоплены дороги, метро, повалены деревья, на улице Правды обрушилась часть крыши дома, ее обломками завалило машины. В Раменском районе рухнул строительный кран, а в Щелково молния ударила в трансформаторную будку, начался пожар. Часть города осталась без света.
Собрали столичный мини-апокалипсис из соцсетей.
ВИДЕОФАКТ! Москва — порт пяти морей:— Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) June 28, 2021
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Улица Правды, Москва pic.twitter.com/awwFdlInww— Nata-Lia (@hnv_NaTa) June 28, 2021
🇷🇺⛈️💦Станция "Ясенево" Москва. pic.twitter.com/grQAK9816B— ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) June 28, 2021
Ясенево решило поиграть в Петергоф и косплеит Большой каскад pic.twitter.com/qFiXHwKOIM— Дикая Москва (@WildWildMoscow) June 28, 2021
Москва когда я говорила что хочу на море я не это имела в виду pic.twitter.com/CWQ8axhJHs— солнечный 23-летний генерал (@sunnyrum) June 28, 2021
Не заплывайте за буйки! Москва после "суперливня" pic.twitter.com/ci5T4mCoUs— НТВ (@ntvru) June 28, 2021
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