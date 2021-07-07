На Алтае пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей, чтобы обезопасить счет

Полицейские устанавливают личность мошенников, которые похитили 600 тысяч рублей со счета 72-летней жительницы Бийска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что горожанке позвонила незнакомка и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Она рассказала, что неизвестные пытались снять деньги со счета пенсионерки, но действия злоумышленников пресекли. Теперь пожилой женщине нужно поговорить с представителем банка, который подскажет, как обезопасить сбережения, объяснила сотрудница.

"„Менеджер“ (банка) сообщила, что необходимо перевести всю сумму на другой счет. Пенсионерка прошла до ближайшего банкомата и сняла 600 тысяч рублей. Зачем перечислила их на сотовые номера по инструкции „банковского работника“. После произошедшего бийчанка обратилась в полицию", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере".