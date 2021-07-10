60 случаев коронавируса выявили за сутки в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 60 заболевших коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 17 жителей Усть-Канского района, у 15 жителей Майминского района, у 14 жителей города Горно-Алтайска, у четырёх жителей Шебалинского района, у трёх жителей Улаганского района, у двух жителей Турочакского района, у двух жителей Усть-Коксинского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Онгудайского района и у жителя Чойского района.

За весь период в регионе выявили 18 355 заражений COVID-19. Выздоровели в общей сложности 17 272 пациентов, в том числе 27 – за последние сутки.

Скончался еще один человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в республике зарегистрировали 292 летальных исхода.