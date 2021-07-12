Военные уронили танк на дорогу в Южно-Сахалинске

Днём 12 июля военные при транспортировке танка не уследили за креплениями, в результате чего техника упала на дорогу на въезде в Южно-Сахалинск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УГИБДД России по Сахалинской области.
"Уронили танк. Лежит на дороге", – лаконично прокомментировали инцидент в управлении.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Боевая машина рухнула на проезжую часть, не повредив находящиеся рядом автомобили.
При падении танк перевернулся на крышу и перекрыл полосу движения. Заниматься необычным дорожно-транспортным происшествием пришлось обычным сотрудникам ГИБДД.
Комментарии
вот такое вот УПС
А если Ярс уронят?
Роняли и ярс
Все везде падает, сила притяжения действует по всему земному шарику