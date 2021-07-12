Туристический проект "Малые добрые дела" приедет в Республику Алтай

С 25 июля по 3 августа проект "Малые добрые дела" будет работать в Республике Алтай. Активисты посетят несколько уникальных объектов.

"Участники и партнёры МДД живут в разных уголках мира – Москва, Санкт-Петербург, Самара, Сочи, Пенза, Красноярск, Ачинск, Вашингтон, Барселона, Лиссабон, Иркутск, Екатеринбург. Ежегодно мы собираемся вместе и, выбрав интересный объект на карте России, едем туда и делаем что-то полезное, помогаем сохранению природных, исторических, культурных объектов, создаём площадки для конструктивного общественного диалога, реализуем свои мечты", – сказано в пресс-релизе организации.

Добровольцы приедут на Телецкое озеро и село Яйлю, где проведут круглый стол с администрацией Алтайского заповедника, экспертами, общественностью села Яйлю. Участники круглого стола обсудят предложения по развитию экотуризма, а также помогут в уборке мусора на берегу озера.

"Пандемия ковида заставила всех нас оглянуться на свою страну. Мы поняли: дело не в туризме, а в том, что мы путешествовали и искали образ будущего в других краях и странах, но только не у себя. Пора возвращаться домой и именно здесь найти образы будущего. "Малые Добрые Дела" видят свою миссию в этом", – отмечают представители проекта.