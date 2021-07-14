Барнаульскую школьницу отправили в санаторий после надругательства сверстниц

11-летняя жительница Барнаула, ставшая жертвой надругательства со стороны сверстниц, сейчас отдыхает в санатории. Об этом сообщили на странице Алтайского краевого отделения Российского детского фонда в социальной сети "ВКонтакте".

"В основном она общается с детьми младше себя по возрасту, среди них у неё появились друзья. Внешне её поведение ничем не отличается от поведения других детей: участвует в мероприятиях, делает снимки подаренным сотовым телефоном, проходит оздоровительные процедуры, гуляет по красивой территории, дышит целебным сосновым воздухом, – уточнили в организации. – Нам кажется, что психологическое состояние девочки приходит в норму, но как на самом деле, знают только её близкие и психолог".

Напомним, власти Барнаула по настоянию следователей приняли решение о сносе здания, в котором было совершено преступление.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что 23 мая 2021 года девочку избили и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера. СМИ назвали возможные мотивы участниц истязания.

Ситуацию также прокомментировали в региональном правительстве. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье.

Следственные органы по данному факту возбудили два уголовных дела: одно – по статье "Иные действия сексуального характера против малолетней", другое – по статье "Халатность".

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева работает с семьёй пострадавшей. Она рассказала, как можно помочь девочке, а также попросила правоохранителей и СМИ сделать всё возможное, чтобы не допустить распространения видеозаписи, где подростки издеваются над 11-летней школьницей.

Следователи напомнили об уголовной ответственности за раскрытие данных, позволяющих установить личность малолетних участниц инцидента, а также за распространение видео, которое отнесли к "рекламированию порнографических материалов".

Краевая прокуратура приняла меры к блокировке содержания сайтов, где размещены видеозаписи инцидента, так как они нарушают "требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и нравственному развитию несовершеннолетних".