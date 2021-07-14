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Новости

Более 1000 жителей Алтайского края заболели ковидом даже после прививки

, ИА "Амител"
Но показатель крайне низкий, уверен министр здравоохранения региона
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае зафиксировали уже больше тысячи случаев заражения ковидом среди тех, кто поставил вакцину. Об этом 14 июля в ходе пресс-конференции рассказал глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, такой показатель считается минимальным, а большинство заражённых переносят коронавирус в лёгкой форме. И это, уверены в Минздраве, лишь подтверждает эффективность вакцинации.

"Это все, кто заболел и после первой, и после второй прививки. Но большинство всё-таки заражается ковидом после первого этапа вакцинации. Это крайне низкий показатель. Особенно если учитывать, что в регионе привито уже почти 406 тысяч человек, то это минимальное количество", – рассказал Попов.

При этом министр не назвал количество заболевших, которых пришлось направить в ковидные госпитали. Такую статистику пока вывести очень сложно, отметил Попов.

"Сегодня не могу сказать, сколько в госпиталях вакцинированных. Но такие действительно имеются. Мониторинг тяжело вести ежесуточно, потому что к нам постоянно поступают новые заболевшие. Но, как правило, привитые переносят ковид в лёгкой степени тяжести и с минимальными последствиями", – объявил глава Минздрава.

Тем не менее есть в числе вакцинированных и те, кто болеет ковидом в тяжёлой форме. По словам Попова, это единичные случаи, которые можно объяснить индивидуальными особенностями иммунитета.

"Есть тяжёлые случаи, которые зафиксированы в отдельных госпиталях. Это люди, у которых не было достаточного иммунного ответа на прививку. Другими словами, не выработался необходимый уровень иммунитета", – рассказал Попов.

Напомним, 14 июля оперштаб Алтайского края объявил о 261 новом случае заболевания ковидом. Теперь общее число заражённых в регионе с начала пандемии составляет 57 488 человек. За это же время от инфекции в крае умерло уже 3622 человека. Тем временем вакцинацию от коронавируса проходят 405 718 жителей Алтая. Из них 120 233 человека поставили только первую прививку, а 285 495 привились полностью.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.07.2021 15:46
- гость -

непонятно где орущие - а я говорил

14.07.2021 15:55
- гость -


14.07.2021 15:46
- гость -

непонятно где орущие - а я говорил

А я говорил!

14.07.2021 15:56
- гость -

блин еще шевелится

14.07.2021 16:18
- гость -

Более 1000 жителей Алтайского края заболели ковидом даже после прививки
------------
А скольких заразили?

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