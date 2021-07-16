Несомненные хиты: "Читай-город" составил топ-10 художественных книг 2021 года

Опра Уинфри, основатель одного из самых популярных книжных клубов мира, говорила: "Книги стали моим пропуском в личную свободу". Сегодня, среди многочисленных ограничений, такой пропуск важен как никогда. Чтобы насладиться чтением, не нужен QR-код. О читательских предпочтениях первой половины 2021 года рассказали эксперты книжной сети "Читай-город" .

Лидером продаж в разделе "Художественная литература" в рознице остаётся книга Джорджа Оруэлла "1984" – знаменитый роман-антиутопия занимает первое место в рейтинге. На втором месте – представитель жанра young adult Норы Сакавич "Лисья нора" . Это история о невезучей команде игроков в вымышленную игру экси, похожую на хоккей на траве. Книга стала феноменом в Сети задолго до выхода печатной версии.

Третье место занял Олдос Хаксли и его "О дивный новый мир" . Такая связка уже многим стала привычной – ведь там, где есть Оруэлл, почти всегда есть Хаксли, и наоборот. И если здесь всё кажется понятным, то четвёртое место – "Эшелон на Самарканд" Гузели Яхиной – удивляет и говорит о том, что людей волнуют не только антиутопии, но и неоднозначные события нашей истории.

Фредерик Бакман и его "Тревожные люди" замыкают пятёрку книжных лидеров. Взаимодействие в условиях изоляции, высокий градус напряжения и рефлексии – картина сегодня настолько знакомая, что не могла не найти отклик у читателя. Эффект присутствия не отпускает и в детективном романе "Внутри убийцы" – шестая позиция в топе. В книге рассказывают о женщине-профайлере, которая способна из малочисленных улик воссоздать образ преступника. Внимание к деталям, вопросы криминалистики, интересные персонажи и, конечно, личная драма героини – всё это вызвало волну обсуждений.

По-прежнему популярны классические произведения. Седьмая строчка в рейтинге – "Портрет Дориана Грея" . Харизматичные и противоречивые герои Оскара Уайльда увлекают читателей уже более ста лет. Завершают топ-10 художественной литературы снова представители жанра young adult – "Шестёрка воронов" Ли Бардуго и " Синтонимы " Медины Мирай – восьмое и девятое места соответственно.

Финальную строчку рейтинга занял роман "Мастер и Маргарита" – уже много лет интерес вокруг него не угасает, а 130-летие Булгакова в этом году и предстоящая экранизация обеспечили книге ещё больше внимания.

Все эти книги поднимают важные темы и говорят о многообразии предпочтений. Здесь и классика, и фэнтези, и исторический контекст, и социальные вопросы. В Барнауле купить эти и другие бестселлеры можно в магазинах сети "Читай-город".