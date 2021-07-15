Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев скончался от коронавируса

Солист "Хора Турецкого" Борис Горячев умер на 50-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщают в официальном Instagram-аккаунте коллектива.

"Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами. Выражаем глубокие соболезнования всей его семье и близким людям", – говорится в сообщении.

Как отметили в публикации, певец в течение трёх недель боролся с заболеванием.

Борис Горячев родился 7 октября 1971 года в Москве. С детства занимался музыкой, в "Хор Турецкого" пришёл в 2003 году, с тех пор был его бессменным участником. У артиста остались супруга и дочь.