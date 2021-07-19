Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прилетит в Барнаул

Секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на этой неделе планирует прилететь в Алтайский край.
Как сообщает "Банкфакс", функционер намерен провести встречи с краевым активом партии в Барнауле и посетить социальные объекты в нескольких муниципалитетах.
В частности, Турчак собирается присутствовать на открытии объекта газификации в Смоленском районе.
Напомним, о визите Андрея Турчака на Алтай в конце прошлой недели рассказал депутат Госдумы Владимир Шаманов. Он это сделал во время предвыборной конференции ЕР в Барнауле.
Кроме того, делегаты конференции тайным голосованием утвердили списки кандидатов по территориальным группам, а также 34 кандидата по одномандатным избирательным округам.
Комментарии
Шастают все кому не лень
Че-то зачастили к нам всепартийные лидеры! Видать, наделал Таменка делов! Теперь одни надеются урвать побольше, в то время как другие боятся, что все развалится. Дааа...
Неужели эту помойку кто то ждет тут
Индийский штамп нам привезет а мы потом очередную "доминиканку " себе объявим и травить ее будем.
Денег нет, но вы держитесь. Один штабы создаёт, другой поговорить едет. Работать та когда будут? 30 лет обещаниями кормят.
Чё, по вопросам цифрового развития приедет?
Будет лично эту отрасль голосования курировать?
Зачем амик пиарит партию жуликов?
ЕР--нет единства народа и рук-ва партии.
что Вы хотите ещё на Алтае увидеть?
что сделано вами-то сделано.
учителя больше не будут фальсифицировать выборы.
Пеньки едет посмотреть за гаражами, где нужный процент будет добывать.
это следующий президент России...так говорит моя мама..
Давай досвидания
Как слышу эту фамилию, так сразу вспоминается "смешная" история про отбитые молотком пальцы журналисту кашину))
2 месяца до выборов,а у них программы ещё нет.
Гость 15:59
Ты на Едрогана что-ли намекаешь?
Да ты пальцы то не береги. Тут не пеньки сидят.
Вопрос в другом. Сам-то, спикирующий это понимает?
Причём тут Смоленск - это вообще другой регион
приедет расскажет как надо Путина любить
Всегда не верил, что алтайские журналисты слабее московских...
Ну вот не верил...
гость 22
это следующий президент России...так говорит моя мама..
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Расскажите своей маме о случае с журналистом Кашиным.