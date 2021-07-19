Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак прилетит в Барнаул

Секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на этой неделе планирует прилететь в Алтайский край.

Как сообщает "Банкфакс", функционер намерен провести встречи с краевым активом партии в Барнауле и посетить социальные объекты в нескольких муниципалитетах.

В частности, Турчак собирается присутствовать на открытии объекта газификации в Смоленском районе.

Напомним, о визите Андрея Турчака на Алтай в конце прошлой недели рассказал депутат Госдумы Владимир Шаманов. Он это сделал во время предвыборной конференции ЕР в Барнауле.

Кроме того, делегаты конференции тайным голосованием утвердили списки кандидатов по территориальным группам, а также 34 кандидата по одномандатным избирательным округам.