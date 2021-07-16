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Алтайские единороссы официально выдвинули кандидатов на выборы в АКЗС

, ИА "Амител"
Возглавляет краевую тройку губернатор Виктор Томенко
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

15 июля прошёл второй этап конференции реготделения "Единой России" в Алтайском крае. Партийцы официально выдвинули кандидатов на выборы в Алтайское Заксобрание, которые пройдут в сентябре. Ранее партия власти провела праймериз, по итогам которых и определились основные претенденты на прохождение в краевой парламент.

Перед участниками мероприятия выступил губернатор края Виктор Томенко. По его словам, за последние несколько лет благодаря работе депутатов от партии на разных уровнях удалось добиться роста показателей в крае по многим социально значимым направлениям.

"Большинство ключевых показателей по реализации национальных проектов выполнены, а это десятки обновлённых зданий и площадок социальной сферы, в том числе в сёлах и малых городах. Край вошёл во все пилотные проекты Министерства труда Российской Федерации, что позволило привлечь серьёзные средства из федерального бюджета", – подчеркнул глава региона. Также он отметил, что решение возглавить список партии на выборах в сентябре стало для него значимым шагом, с ЕР у него одни цели и задачи – улучшение жизни людей, живущих в крае.

Делегаты конференции тайным голосованием утвердили списки кандидатов по территориальным группам, а также 34 кандидата по одномандатным избирательным округам. Полный список претендентов можно посмотреть здесь. Краевую тройку возглавят губернатор Виктор Томенко, председатель краевого парламента, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко, депутат Госдумы РФ Виктор Зобнев.

Напомним, до этого с кандидатами в АКЗС уже определились остальные парламентские партии. Претендентов назвали в КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России – За правду".

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

16.07.2021 15:42
власть

сама себя выбираю, сама себя кормлю, сама себя награждаю, сама собой довольна.

16.07.2021 16:11
- гость -

Томенко молодой, а эти сколько еще будут выдвигать себя,

16.07.2021 16:34
- гость -

Край вошёл во все пилотные проекты Министерства труда Российской Федерации, что позволило привлечь серьёзные средства из федерального бюджета", – подчеркнул глава региона.

на новый автопарк не выделили, земли в 20 году распродали вместе с речным вокзалом, с ковидлой справлялись так себе...
ну прямо и не знаю, хвалить или ругать нада

16.07.2021 16:36
- гость -

трамваи московские не дошли до горожан...

из заметных достижений - запреты на митинги коммунистов и навальнистов

16.07.2021 17:07
гость

Читаешь список и утверждаешься в мысли: ну все достойны..... жестких нар на зоне!

16.07.2021 18:12
Юрий

Столько гадостей наделали , уж не выборов бы .Спрятаться бы им , куда подальше .А то ведь и пришибить могут .Накипело .

16.07.2021 18:22
Юрий

После выборов ,вся эта троица , сядут за стол , раздавят пазырь на троих ,и успокоятся .Пролетели, как тапочки над Парижем .

16.07.2021 19:17
Александр

"Комсомолец" Романенко и ко продолжают более 30 лет "развивать" край??? Ну а результат вы сами видите...........

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