Алтайские единороссы официально выдвинули кандидатов на выборы в АКЗС

15 июля прошёл второй этап конференции реготделения "Единой России" в Алтайском крае. Партийцы официально выдвинули кандидатов на выборы в Алтайское Заксобрание, которые пройдут в сентябре. Ранее партия власти провела праймериз, по итогам которых и определились основные претенденты на прохождение в краевой парламент.

Перед участниками мероприятия выступил губернатор края Виктор Томенко. По его словам, за последние несколько лет благодаря работе депутатов от партии на разных уровнях удалось добиться роста показателей в крае по многим социально значимым направлениям.

"Большинство ключевых показателей по реализации национальных проектов выполнены, а это десятки обновлённых зданий и площадок социальной сферы, в том числе в сёлах и малых городах. Край вошёл во все пилотные проекты Министерства труда Российской Федерации, что позволило привлечь серьёзные средства из федерального бюджета", – подчеркнул глава региона. Также он отметил, что решение возглавить список партии на выборах в сентябре стало для него значимым шагом, с ЕР у него одни цели и задачи – улучшение жизни людей, живущих в крае.

Делегаты конференции тайным голосованием утвердили списки кандидатов по территориальным группам, а также 34 кандидата по одномандатным избирательным округам. Полный список претендентов можно посмотреть здесь. Краевую тройку возглавят губернатор Виктор Томенко, председатель краевого парламента, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко, депутат Госдумы РФ Виктор Зобнев.

Напомним, до этого с кандидатами в АКЗС уже определились остальные парламентские партии. Претендентов назвали в КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России – За правду".