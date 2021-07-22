В Заринске начал работу центр дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов

В Заринске в Комплексном центре социального обслуживания населения начало работу отделение дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов. Об этом сообщили в Минсоцзащиты Алтайского края.

Работа отделения направлена на социализацию, поддержку активной жизни и организацию свободного времени посетителей. Также там оказывают социально-медицинскую и психологическую помощь, проводят культурно-массовую и досуговую работу, поддерживают и развивают творческие навыки. Большое внимание также уделили социально-медицинскому и социально-психологическому направлению — для этого оборудовали комнату для реабилитации инвалидов. Также в отделении есть комната социального-бытовой адаптации и кабинет психологической разгрузки.

Отмечается, что центр открыли благодаря реализации в крае пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".