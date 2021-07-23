Известный алтайский спортсмен Алексей Смертин собирается бежать 90-километровый марафон. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Elton Ultra – единственный в России ультрамарафон в зоне полупустыни. Грандиозный спортивный праздник международного масштаба. Самое солёное озеро Европы – заповедный Эльтон – притягивает самых подготовленных, самых несгибаемых, самых одержимых. Эльтон стал местом притяжения для всех ультрамарафонцев нашей страны", – написал Смертин.
В комментариях под постом подписчики Смертина пожелали ему удачи и выразили уверенность в том, что он справится с поставленной задачей.
Комментарии
Прибежит легко. Удачи.
Вот здоровый мужик. И не прививался наверное
Вот здоровый мужик. И не прививался наверное
от неё и убегает
Серьёзное испытание. Удачи Алексей!
90 км бежать - это надо хорошие кроссовки