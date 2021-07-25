В Бурятии нашли обломки самолёта, который пропал год назад

Обломки, которые, предположительно, принадлежат самолёту Ан-2, пропавшему год назад, нашли в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"На горном маршруте на северном склоне перевала Байконур Окинского района, на высоте 450 м, в 27 км от населённого пункта Кырен Тункинского района <...> обнаружены обломки самолёта и останки трёх-четырёх человек", – рассказал собеседник агентства.

В ближайшее время на место отправят спасателей.

Ранее сообщалось, что пассажирской самолёт Ан-28 пропал с радаров в Томской области вечером 16 июля. У воздушного судна сработал аварийный маяк. По предварительным данным, приземление произошло возле села Бакчар.

Позднее судно нашли.