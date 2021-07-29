Власти могут расширить льготную ипотеку на частные дома

Российские власти могут расширить льготную ипотеку до 7% на частные дома. Подобную возможность поручили рассмотреть Минфину, Минстрою и "Дом.РФ", сообщают "Ведомости".

Собеседник издания отметил, что речь идёт не обо всех частных домах, а только о тех, которые возводятся по регулярным планам застройки.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года с некоторыми изменениями. Власти повысят ставку до 7% (на 0,5%), а предельная сумма кредита по всем регионам будет ограничена 3 млн рублей, заявил глава государства в ходе Петербургского международного экономического форума.