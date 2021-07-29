В Екатеринбурге мужчина с оружием гулял по территории жилого комплекса

Мужчину, гуляющего с оружием по территории жилого комплекса, заметили в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД для допроса", – сообщили в региональном МВД.

Оказалось, что оружие, которое напугало жителей соседних домов, предназначено для игры в страйкбол.

Полиция организовала проверку.