Пенсионерам рассказали, какие налоги им не надо платить

Государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение жителей старшего поколения. В связи с этим эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал, какие категории налогообложения не должны беспокоить пенсионеров.
По его словам, некоторые пенсионеры продолжают работать. И часть средств с налогов на доходы физических лиц можно вернуть посредством налоговых вычетов.
"Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", – пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".
Кроме того, некоторые регионы предусматривают льготы по транспортному налогу. Также пенсионеры, которые владеют участком до шести соток, не платят земельный налог, а ещё они могут сэкономить на налоге на имущество физлиц, заключил Биезбардис.
Комментарии
как реально можно вернуть налоги?
...медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций
так с этого любое физлицо может вернуть НДФЛ, если в отчетном периоде были доходы, с которых уплачен НДФЛ (в частности заработная плата). В чем отличие от прочих людей? Что же подразумевалось под фразой "налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение жителей старшего поколения" ?
30.07.2021 14:14
гость
"Что же подразумевалось под фразой "налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение жителей старшего поколения" ?
Лапша и уши