Пенсионерам рассказали, какие налоги им не надо платить

Государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение жителей старшего поколения. В связи с этим эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис рассказал, какие категории налогообложения не должны беспокоить пенсионеров.

По его словам, некоторые пенсионеры продолжают работать. И часть средств с налогов на доходы физических лиц можно вернуть посредством налоговых вычетов.

"Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", – пояснил специалист в беседе с агентством "Прайм".

Кроме того, некоторые регионы предусматривают льготы по транспортному налогу. Также пенсионеры, которые владеют участком до шести соток, не платят земельный налог, а ещё они могут сэкономить на налоге на имущество физлиц, заключил Биезбардис.