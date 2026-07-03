В Петербурге предложили возродить женское подразделение ДПС
В Госавтоинспекции рассмотрят идею воссоздать "женский батальон"
03 июля 2026, 17:14, ИА Амител
В Госавтоинспекции Санкт‑Петербурга и Ленинградской области могут возродить женское подразделение дорожно‑патрульной службы. Такую идею рассмотрят в ведомстве. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции регионального ГУ МВД России Антон Ахминов.
Ахминов напомнил, что в истории петербургской ГАИ уже был опыт создания женского взвода, и, по его мнению, к этой практике есть смысл вернуться. Он положительно оценил предложение с точки зрения и медийного эффекта, и восприятия со стороны водителей.
Сейчас в региональной полиции инспектором дорожного движения работает единственная девушка — она служит в одном из подразделений Ленинградской области. Еще одна кандидатка планирует перейти в отдел ГАИ по Фрунзенскому району Санкт‑Петербурга: она уже подала документы для оформления на должность.
Исторически "женский батальон" в ленинградской ГАИ появился в конце 1970‑х годов. Около ста девушек несли службу на ключевых участках города, в том числе на Московском проспекте, где нередко проезжали правительственные и иностранные кортежи. Однако эксперимент продлился недолго и в итоге был признан неудачным.
Среди причин называли, с одной стороны, слишком жесткую принципиальность женщин‑инспекторов — они не делали поблажек нарушителям, невзирая на чины и звания, а с другой — массовый уход сотрудниц со службы по семейным обстоятельствам.
19:15:00 03-07-2026
а мужчины что?? куда подевали
17:54:28 04-07-2026
Так было во время ВОВ. Опять? А депутаты не хотят поработать в шахтах? И чиновники? А их жёны, их детишечки, внучики? Золотая молодежь, надежда России. Ну, дармоеды значит.