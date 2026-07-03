В Петербурге предложили возродить женское подразделение ДПС

В Госавтоинспекции рассмотрят идею воссоздать "женский батальон"

03 июля 2026, 17:14, ИА Амител

Автомобиль ДПС в Барнауле / Фото: amic.ru

В Госавтоинспекции Санкт‑Петербурга и Ленинградской области могут возродить женское подразделение дорожно‑патрульной службы. Такую идею рассмотрят в ведомстве. Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель начальника управления Госавтоинспекции регионального ГУ МВД России Антон Ахминов.

Ахминов напомнил, что в истории петербургской ГАИ уже был опыт создания женского взвода, и, по его мнению, к этой практике есть смысл вернуться. Он положительно оценил предложение с точки зрения и медийного эффекта, и восприятия со стороны водителей.

Сейчас в региональной полиции инспектором дорожного движения работает единственная девушка — она служит в одном из подразделений Ленинградской области. Еще одна кандидатка планирует перейти в отдел ГАИ по Фрунзенскому району Санкт‑Петербурга: она уже подала документы для оформления на должность.

Исторически "женский батальон" в ленинградской ГАИ появился в конце 1970‑х годов. Около ста девушек несли службу на ключевых участках города, в том числе на Московском проспекте, где нередко проезжали правительственные и иностранные кортежи. Однако эксперимент продлился недолго и в итоге был признан неудачным.

Среди причин называли, с одной стороны, слишком жесткую принципиальность женщин‑инспекторов — они не делали поблажек нарушителям, невзирая на чины и звания, а с другой — массовый уход сотрудниц со службы по семейным обстоятельствам.