Почти 20 тысяч семей Алтайского края получают ежемесячные выплаты на первенца

19 799 семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением первенца в Алтайском крае. Благодаря региональному проекту "Финансовая поддержка семей с детьми" по нацпроекту "Демография" размер выплат составляет 10 611 рублей.

Как отметили в Минсоцзащиты региона, получение выплаты зависит от уровня материального положения семьи. Если размер её среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае, то заявитель может претендовать на поддержку от государства.

Напомним, что с 2 августа в Алтайском крае начались выплаты 10 тысяч рублей на подготовку школьников к новому учебному сезону. Всего Пенсионный фонд региона одобрил 215 920 заявлений, которые поданы родителями для получения выплат на 297 853 ребёнка школьного возраста.