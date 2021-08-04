Более 22,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в России

Ещё 22 589 случаев заражения COVID-19 подтвердили в России за минувшие сутки. По информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, общее число заражений достигло 6 356 784.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+2502), второе место занимает Санкт-Петербург (+1906), третье – Московская область (+1517). Алтайский край с 275 новыми случаями занимает 22 место среди субъектов РФ.

Выздоровели ещё 20 096 пациентов, всего инфекцией переболели 5 679 842 жителя страны. С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 790 пациентов, всего за время пандемии зарегистрировали 161 715 летальных исходов среди больных COVID-19.