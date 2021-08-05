В Минфине исключили введение налога на мясо в России

В Министерстве финансов РФ исключили введение налога на мясо в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", – прокомментировали слова Пескова в ведомстве.

Ранее спецпредставитель президента Дмитрий Песков рассуждал о введении подобного налога для сдерживания пагубных климатических изменений. Позднее он уточнил, что налог на мясо будет вводиться для стран-экспортёров, а не потребителей. Причём активно обсуждать эту тему в мире начнут только после 2025 года.