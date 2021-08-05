В Минфине исключили введение налога на мясо в России

В Министерстве финансов РФ исключили введение налога на мясо в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство, этот вопрос в целом не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде", – прокомментировали слова Пескова в ведомстве.
Ранее спецпредставитель президента Дмитрий Песков рассуждал о введении подобного налога для сдерживания пагубных климатических изменений. Позднее он уточнил, что налог на мясо будет вводиться для стран-экспортёров, а не потребителей. Причём активно обсуждать эту тему в мире начнут только после 2025 года.
Комментарии
Раз чиновники говорят, что вопрос не рассматривается, значит точно введут!
5.08.2021 08:59
- гость -
Точно!
"вопрос в целом (!!!) не обсуждается" - Значит будут вводить частями! И вообще мелочатся как то... Воздух, воздух!! Вечный источник доходов!
Пора вводить уголовную ответственность в отношении СМИ, распространяющих панические слухи.
5.08.2021 09:13
- гость -
Ну ляпнул то это самый крутой цифровик в РФ, с перепою наверное.
А мясо может ведь и просто, без налога, подорожать, став ещё менее доступным
И чо теперь, вес сбрасывать?
5.08.2021 09:20
Виктор
"А мясо может ведь и просто, без налога, подорожать"
"Подорожать" это как водится..
А вот ввести Акзиз (как бензин, сигареты, алкоголь..) это совсем другое - прямые налоги в бюджет!
5.08.2021 09:47
ПЕТР
Петя, на продукты первой необходимости акцизы не вводят. Не пиши глупости.
09:52
пока не вводят, потом точно будут вводить....
5.08.2021 09:52
- гость -
а бензин и солярка не первой необходимости?
5.08.2021 09:52
- гость -
Тебе доходчиво объяснят,что мясо крс-не первой необходимости. Жрите соевое.
Если на мясо введут, тогда все что это мясо производило при жизни тоже подорожает вплоть до навоза!
5.08.2021 09:52
- гость -
5.08.2021 09:47
" на продукты первой необходимости акцизы не вводят"
Что же вы все такие прямолинейные?
Акциз — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (табак, вино и так далее!!!) Напр. в Канаде некоторых штатах США планируют ввести его на проституцию
По их планам нам пора уже загнутся, а мы чего-то все шубуршим
Вы тут совсем все тупые что-ли? Вы читать не умеете? Налог обсуждался для стран-экспортёров. То есть в рамках "Зелёной повестки" и так как считается, что животноводство оставляет довольно высокий "карбоновый след", то в мире обсуждается налог на страны-экспортёры мяса, например, Аргентину, которая для того, чтобы произвести условный миллион тонн мяса на экспорт, выпустит парниковых газов на условных сто миллионов долларов налога.