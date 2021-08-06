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В тренде и трейде. Как один из старейших заводов Алтая делает современные стройматериалы

, ИА "Амител"
Предприятие работает не только с застройщиками края, но и компаниями других регионов и стран
Фото: 'Стройберг'

Фото: "Стройберг"

Барнаульский завод "Стройберг" уже почти 80 лет специализируется на выпуске силикатного кирпича, который известен далеко за пределами региона. Предприятие постоянно совершенствует технологию изготовления кирпича, улучшая его качество, а также расширяя линейку продукции. Компания выпускает не только белый силикатный кирпич, но и цветной, и гиперпрессованный, а также автоклавный газобетон. В чём преимущества этих материалов и какие сибирские регионы завоёвывает "Стройберг", amic.ru рассказал руководитель алтайского завода Михаил Дыров.

Безопасность, экологичность, долговечность

– Компания "Стройберг" одной из первых на Алтае запустила производство цветного силикатного кирпича. В линейке продукции есть разные оттенки: персиковый, жёлтый, терракотовый, серебристо-серый, коричневый. Что подтолкнуло компанию начать выпуск нового продукта? 

– Сегодня компания "Стройберг" занимает 70-75% рынка силикатного кирпича Алтайского края. Производством цветного продукта мы решили повысить конкурентные преимущества силикатного кирпича. Цветной ничем не отличается от белого: он проходит все те же этапы создания и контроля, только с добавлением красящего пигмента непосредственно в силикатную массу. Цветной силикатный кирпич имеет все четыре рабочие грани, у керамического их только три. Это упрощает процесс кладки.

Востребован ли цветной силикатный кирпич у алтайских застройщиков?

– Спрос на цветной силикатный кирпич, который мы наблюдаем в этом строительном сезоне, – результат длительной работы по продвижению нового продукта. Всё чаще барнаульские строительные компании, занимающиеся возведением частных загородных домов, отдают предпочтение жёлтому силикатному кирпичу. В сравнении с керамическим кирпичом, который находится в одной цветовой гамме, силикатный выигрывает по показателям долговечности и экологичности. В Омске сейчас в процессе строительства находится шесть многоэтажных домов из жёлтого кирпича, в Новосибирске – микрорайон Краснообский.

Из каких материалов производят белый кирпич? Можно ли назвать этот материал экологичным?

– Основными компонентами при производстве силикатного кирпича и газобетона являются песок и известь. Во всех песочницах мира для детей насыпан песок: по-моему, это лучший аргумент его чистоты. Что касается извести, то это, пожалуй, один из немногих материалов, который издревле во всех странах используют как антисептик и защиту от вредителей.

Обратите внимание, что школы и детские сады построены из силикатного кирпича, а в нашей стране санитарные нормы при строительстве соцобъектов очень жёсткие. Считаю, что это также серьёзный аргумент в пользу экологичности продукции и показатель соответствия её всем санитарно-экологическим нормам.

Какие соцобъекты в Алтайском крае построены из силикатного кирпича?

– В Барнауле из белого и цветного материала возведены детские сады № 278 (ул. Сергея Ускова, 39) и № 274 (ул. Сергея Ускова, 38), в Новоалтайске – детсад "Карусель" (ул. Индустриальная, 2/2). Также скоро строительные компании завершат строительство детского сада № 281 в Барнауле (ул. 65 лет Победы,19) и яслей-сада в Рубцовске. Все объекты яркие, приметные, эффектные и качественные, ведь что может быть важнее безопасности детей. 

Во многих сибирских городах силикатный кирпич пока не популярен. Намерен ли "Стройберг" популяризировать свой продукт?

– Действительно, в ближайших к нам регионах – Новосибирской и Омской областях, Кузбассе – преобладает керамическое производство. И, естественно, потребитель знает больше эту продукцию, а силикатный кирпич для них – материал новый. Проектировщики и застройщики пока тоже с осторожностью относятся к нашему продукту.

Однако больших и надёжных заводов, которые бы могли предложить этот материал высокого качества, в соседних регионах нет. Эта ниша там свободна, поэтому мы решили её занять. Чтобы убедить их в высоком качестве продукции, мы проводим испытания в исследовательских институтах, а полученные результаты (которые касаются характеристик продукции) передаём строителям.

Комментарий эксперта

Анатолий Колупаев, начальник производственного отдела Краевого государственного казённого учреждения "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края":

"При строительстве социальных учреждений в Алтайском крае (школ, детских садов) часто используется силикатный кирпич. Одна из причин применения этого материала в том, что его производитель находится на территории Алтайского края. Никаких транспортных расходов, которые необходимо закладывать в сметную документацию при строительстве социальных объектов, не требуется. Кроме того, силикатный кирпич подходит по всем требованиям нормативно-технической документации (ГОСТам, СНиПам) для использования в нашем регионе".

Завоевать Сибирь

– Завод "Стройберг" специализируется не только на выпуске силикатного кирпича, но и автоклавного газобетона. Весной 2021 года, открывая новый цех по производству этого материала, вы ставили задачу выпускать семь тысяч кубометров газобетона в месяц. Удалось ли достичь этих показателей?

– Да. Несмотря на то, что новый цех строили абсолютно с нуля, да ещё и в пандемию, на сегодняшний день производительность в семь тысяч кубометров достигнута. Сегодня мы анализируем рынок и намерены увеличивать объёмы выпуска. Думаю, это возможно.

Пока автоклавный газобетон марки "Стройберг" покупают только местные компании. Но предприятие уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями из Кемерова и Новосибирска. Кроме того, алтайскими стройматериалами заинтересовались и в Казахстане. Это открывает перед предприятием новые перспективы.

– Почему компания решила наладить выпуск газобетона? Может ли он вытеснить с рынка другие материалы?

– Сейчас все девелоперы стараются максимально облегчить строительные конструкции. И газобетон – один из выходов. Поэтому мы и решили пойти по этому пути. Потенциально этот материал можно использовать на любом многоэтажном объекте как внутренний наполнитель. Кроме того, малоэтажное строительство набирает обороты. Это сейчас в тренде: многие задумываются о своём доме и начинают строиться.

Мы хотим предоставить потребителю весь спектр услуг: газобетон – утеплитель, кирпич – основной и облицовочный материал. Застройщик у нас может купить всё и сразу. Ещё один тренд – при строительстве всё чаще выбирают экологически чистые материалы. В нашем регионе до сих пор при возведении зданий широко используются шлакоблоки. Мы бы хотели заменить их газобетоном. Он не только экологичен, но ещё теплее и надёжнее.

Насколько сложно в условиях конкуренции на рынке строительных материалов предлагать свою продукцию?

– Мы с уважением относимся ко всем строительным материалам. У них есть как плюсы, так и минусы. Это нормально, в мире нет ничего идеального, подходящего всем. Но главным преимуществом нашей продукции является качество. На этом мы строим своё продвижение. Есть определённые традиции и мнения потребителей, которые мы намерены менять.

Например, керамический кирпич используют при строительстве цокольного этажа, но у нас есть материал лучше – гиперпрессованный кирпич. Он крепче, влаго- и морозоустойчивей, привлекательнее по цене. Но не все это понимают.

Качество, кадры, коллектив

– Как повлияло участие в  национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Главная цель которого – увеличить результативность работы предприятий на 5% к 2024 году. Каких показателей "Стройберг" уже достиг?

– Я считаю, что участие в проекте изменило отношение всех сотрудников к такому понятию как бережливость на производстве (стремление предприятия устранить все виды потерь, – прим. ред.). также специалисты завода стали более заинтересованы в контроле себестоимости. Пришло понимание, что на себестоимость продукции влияет абсолютно каждый работник, независимо от должности. А раз такое понимание есть, значит, этим можно эффективно управлять.

Сегодня молодёжь неохотно идёт работать на промышленные предприятия. Ощущается ли недостаток в молодых кадрах? Что делает руководство завода, чтобы привлечь и заинтересовать молодых специалистов?

– Проблема кадров сейчас стоит остро не только у нас и не только в нашем крае. Это уже общегосударственная проблема. Для меня непонятна ситуация, когда на бирже труда стоит огромное количество людей, получают пособия, а мы не можем найти сотрудников – как высококлассных специалистов, так и неквалифицированный персонал. Мы приглашаем к себе молодых людей, мы готовы обучать и делаем это сейчас. Но всё равно кадровый голод присутствует.

Завод "Стройберг" один из старейших в Алтайском крае, в 2022 году ему исполняется 80 лет. Какие задачи и перспективы стоят перед компанией?

– 80 лет – это серьёзный срок! Но завод можно считать старейшим только по возрасту. Что касается состава оборудования, технологии, организации работ – мы очень молоды. Пока сложно сказать, как будем праздновать это знаковое событие и будем ли проводить торжественные мероприятия: время всё-таки непростое (имеется в виду эпидемиологическая обстановка, осложнённая пандемией коронавируса, – прим. ред.). В начале следующего сезона, думаю, планы станут более понятны.

Перед предприятием всегда стоят задачи по модернизации оборудования, разработке новых технологий, совершенствовании выпускаемых продуктов и организации производства новых продуктов на наш рынок. Эти цели невозможно достичь без сотрудников завода, которые 8 августа отмечают свой профессиональный праздник – День строителя.

От всего сердца хочу поздравить наших работников, а также нынешних и будущих партнёров, коллег-строителей с профессиональным праздником. Строительная отрасль по праву считается ведущей. Если мы при деле, если стройка идёт полным ходом, значит, у страны есть будущее, она развивается. Желаю всем нам сибирского здоровья, стойкости, успешных проектов и никогда не отказываться от самого надёжного строительного материала – силикатного кирпича.

"Стройберг" 
Отдел сбыта: г. Барнаул, ул. Силикатная, дом 16, 3 этаж
Тел. 8-800-775-27-01 (звонок бесплатный), 8 (3852) 502-766
Режим работы: пн-пт – 8:00-17:00;
сб – 8:00-14:00; вс – выходной
Эл. почта: sales@stroyberg.su
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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