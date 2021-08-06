В тренде и трейде. Как один из старейших заводов Алтая делает современные стройматериалы

Барнаульский завод "Стройберг" уже почти 80 лет специализируется на выпуске силикатного кирпича, который известен далеко за пределами региона. Предприятие постоянно совершенствует технологию изготовления кирпича, улучшая его качество, а также расширяя линейку продукции. Компания выпускает не только белый силикатный кирпич, но и цветной, и гиперпрессованный, а также автоклавный газобетон. В чём преимущества этих материалов и какие сибирские регионы завоёвывает "Стройберг", amic.ru рассказал руководитель алтайского завода Михаил Дыров.

Безопасность, экологичность, долговечность

– Компания "Стройберг" одной из первых на Алтае запустила производство цветного силикатного кирпича. В линейке продукции есть разные оттенки: персиковый, жёлтый, терракотовый, серебристо-серый, коричневый. Что подтолкнуло компанию начать выпуск нового продукта?

– Сегодня компания "Стройберг" занимает 70-75% рынка силикатного кирпича Алтайского края. Производством цветного продукта мы решили повысить конкурентные преимущества силикатного кирпича. Цветной ничем не отличается от белого: он проходит все те же этапы создания и контроля, только с добавлением красящего пигмента непосредственно в силикатную массу. Цветной силикатный кирпич имеет все четыре рабочие грани, у керамического их только три. Это упрощает процесс кладки.

– Востребован ли цветной силикатный кирпич у алтайских застройщиков?

– Спрос на цветной силикатный кирпич, который мы наблюдаем в этом строительном сезоне, – результат длительной работы по продвижению нового продукта. Всё чаще барнаульские строительные компании, занимающиеся возведением частных загородных домов, отдают предпочтение жёлтому силикатному кирпичу. В сравнении с керамическим кирпичом, который находится в одной цветовой гамме, силикатный выигрывает по показателям долговечности и экологичности. В Омске сейчас в процессе строительства находится шесть многоэтажных домов из жёлтого кирпича, в Новосибирске – микрорайон Краснообский.

– Из каких материалов производят белый кирпич? Можно ли назвать этот материал экологичным?

– Основными компонентами при производстве силикатного кирпича и газобетона являются песок и известь. Во всех песочницах мира для детей насыпан песок: по-моему, это лучший аргумент его чистоты. Что касается извести, то это, пожалуй, один из немногих материалов, который издревле во всех странах используют как антисептик и защиту от вредителей.

Обратите внимание, что школы и детские сады построены из силикатного кирпича, а в нашей стране санитарные нормы при строительстве соцобъектов очень жёсткие. Считаю, что это также серьёзный аргумент в пользу экологичности продукции и показатель соответствия её всем санитарно-экологическим нормам.

– Какие соцобъекты в Алтайском крае построены из силикатного кирпича?

– В Барнауле из белого и цветного материала возведены детские сады № 278 (ул. Сергея Ускова, 39) и № 274 (ул. Сергея Ускова, 38), в Новоалтайске – детсад "Карусель" (ул. Индустриальная, 2/2). Также скоро строительные компании завершат строительство детского сада № 281 в Барнауле (ул. 65 лет Победы,19) и яслей-сада в Рубцовске. Все объекты яркие, приметные, эффектные и качественные, ведь что может быть важнее безопасности детей.

– Во многих сибирских городах силикатный кирпич пока не популярен. Намерен ли "Стройберг" популяризировать свой продукт?

– Действительно, в ближайших к нам регионах – Новосибирской и Омской областях, Кузбассе – преобладает керамическое производство. И, естественно, потребитель знает больше эту продукцию, а силикатный кирпич для них – материал новый. Проектировщики и застройщики пока тоже с осторожностью относятся к нашему продукту.

Однако больших и надёжных заводов, которые бы могли предложить этот материал высокого качества, в соседних регионах нет. Эта ниша там свободна, поэтому мы решили её занять. Чтобы убедить их в высоком качестве продукции, мы проводим испытания в исследовательских институтах, а полученные результаты (которые касаются характеристик продукции) передаём строителям.

Комментарий эксперта



Анатолий Колупаев, начальник производственного отдела Краевого государственного казённого учреждения "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края":



"При строительстве социальных учреждений в Алтайском крае (школ, детских садов) часто используется силикатный кирпич. Одна из причин применения этого материала в том, что его производитель находится на территории Алтайского края. Никаких транспортных расходов, которые необходимо закладывать в сметную документацию при строительстве социальных объектов, не требуется. Кроме того, силикатный кирпич подходит по всем требованиям нормативно-технической документации (ГОСТам, СНиПам) для использования в нашем регионе".

Завоевать Сибирь

– Завод "Стройберг" специализируется не только на выпуске силикатного кирпича, но и автоклавного газобетона. Весной 2021 года, открывая новый цех по производству этого материала, вы ставили задачу выпускать семь тысяч кубометров газобетона в месяц. Удалось ли достичь этих показателей?

– Да. Несмотря на то, что новый цех строили абсолютно с нуля, да ещё и в пандемию, на сегодняшний день производительность в семь тысяч кубометров достигнута. Сегодня мы анализируем рынок и намерены увеличивать объёмы выпуска. Думаю, это возможно.

Пока автоклавный газобетон марки "Стройберг" покупают только местные компании. Но предприятие уже ведёт переговоры с потенциальными покупателями из Кемерова и Новосибирска. Кроме того, алтайскими стройматериалами заинтересовались и в Казахстане. Это открывает перед предприятием новые перспективы.

– Почему компания решила наладить выпуск газобетона? Может ли он вытеснить с рынка другие материалы?

– Сейчас все девелоперы стараются максимально облегчить строительные конструкции. И газобетон – один из выходов. Поэтому мы и решили пойти по этому пути. Потенциально этот материал можно использовать на любом многоэтажном объекте как внутренний наполнитель. Кроме того, малоэтажное строительство набирает обороты. Это сейчас в тренде: многие задумываются о своём доме и начинают строиться.

Мы хотим предоставить потребителю весь спектр услуг: газобетон – утеплитель, кирпич – основной и облицовочный материал. Застройщик у нас может купить всё и сразу. Ещё один тренд – при строительстве всё чаще выбирают экологически чистые материалы. В нашем регионе до сих пор при возведении зданий широко используются шлакоблоки. Мы бы хотели заменить их газобетоном. Он не только экологичен, но ещё теплее и надёжнее.

– Насколько сложно в условиях конкуренции на рынке строительных материалов предлагать свою продукцию?

– Мы с уважением относимся ко всем строительным материалам. У них есть как плюсы, так и минусы. Это нормально, в мире нет ничего идеального, подходящего всем. Но главным преимуществом нашей продукции является качество. На этом мы строим своё продвижение. Есть определённые традиции и мнения потребителей, которые мы намерены менять.

Например, керамический кирпич используют при строительстве цокольного этажа, но у нас есть материал лучше – гиперпрессованный кирпич. Он крепче, влаго- и морозоустойчивей, привлекательнее по цене. Но не все это понимают.

Качество, кадры, коллектив

– Как повлияло участие в национальном проекте "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Главная цель которого – увеличить результативность работы предприятий на 5% к 2024 году. Каких показателей "Стройберг" уже достиг?

– Я считаю, что участие в проекте изменило отношение всех сотрудников к такому понятию как бережливость на производстве (стремление предприятия устранить все виды потерь, – прим. ред.). также специалисты завода стали более заинтересованы в контроле себестоимости. Пришло понимание, что на себестоимость продукции влияет абсолютно каждый работник, независимо от должности. А раз такое понимание есть, значит, этим можно эффективно управлять.

– Сегодня молодёжь неохотно идёт работать на промышленные предприятия. Ощущается ли недостаток в молодых кадрах? Что делает руководство завода, чтобы привлечь и заинтересовать молодых специалистов?

– Проблема кадров сейчас стоит остро не только у нас и не только в нашем крае. Это уже общегосударственная проблема. Для меня непонятна ситуация, когда на бирже труда стоит огромное количество людей, получают пособия, а мы не можем найти сотрудников – как высококлассных специалистов, так и неквалифицированный персонал. Мы приглашаем к себе молодых людей, мы готовы обучать и делаем это сейчас. Но всё равно кадровый голод присутствует.

– Завод "Стройберг" – один из старейших в Алтайском крае, в 2022 году ему исполняется 80 лет. Какие задачи и перспективы стоят перед компанией?

– 80 лет – это серьёзный срок! Но завод можно считать старейшим только по возрасту. Что касается состава оборудования, технологии, организации работ – мы очень молоды. Пока сложно сказать, как будем праздновать это знаковое событие и будем ли проводить торжественные мероприятия: время всё-таки непростое (имеется в виду эпидемиологическая обстановка, осложнённая пандемией коронавируса, – прим. ред.). В начале следующего сезона, думаю, планы станут более понятны.

Перед предприятием всегда стоят задачи по модернизации оборудования, разработке новых технологий, совершенствовании выпускаемых продуктов и организации производства новых продуктов на наш рынок. Эти цели невозможно достичь без сотрудников завода, которые 8 августа отмечают свой профессиональный праздник – День строителя.

От всего сердца хочу поздравить наших работников, а также нынешних и будущих партнёров, коллег-строителей с профессиональным праздником. Строительная отрасль по праву считается ведущей. Если мы при деле, если стройка идёт полным ходом, значит, у страны есть будущее, она развивается. Желаю всем нам сибирского здоровья, стойкости, успешных проектов и никогда не отказываться от самого надёжного строительного материала – силикатного кирпича.

"Стройберг"

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