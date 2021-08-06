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Лукашенко поручил усилить работу по охране границы

, ИА "Амител"
Особое внимание уделят южному и западному направлениям
Фото: hromadske.ua

Фото: hromadske.ua

Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране государственной границы. С таким заявлением он выступил на совещании по вопросам ситуации на границе, сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что особое внимание нужно уделить южному и западному направлениям.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу. По его словам, причиной стало "огромное количество оружия", поступающего с Украины в Белоруссию.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.08.2021 07:31
гость

Лукашенко поручил усилить работу по охране границы

В Литву шли мигранты, которые из Ирака прилетали. Литва плакала, что тысячи. Похоже договорились, Литва больше не дергается на Белоруссию, Лука за это перекрывает границу

6.08.2021 07:43
АБОРИГЕН

6.08.2021 07:31
гость
Потому что этот геополитег решил устроить кризис в соседнем государстве. Литва с этим справится а дурачок опять только и делает что усложняет жизнь своим же гражданам. Наверное с Путиным договорился насчет своих контрабандных сигарет и лично у него с баблом отлегло, опять гавкать начал.

6.08.2021 08:00
гость

6.08.2021 07:43
АБОРИГЕН

Потому что литовские геополитеги решили устроить кризис в соседнем государстве. Белоруссия с этим справится, а эти дурачки только усложнили жизнь своим же гражданам. У них половина граждан из страны уже убежала, их теперь мигранты замещают. Конечно сейчас справятся, Лука границы перекрывает, значит договорились, они скорее всего прощения попросили. А дурачок если бы в Союз 25 лет назад вошел, а не с Западом заигрывал, многих проблем бы избежал

6.08.2021 08:08
АБОРИГЕН

6.08.2021 08:00
гость
А вот и фантазёры подъехали. Знаешь какой самый популярный вопрос в Белоруссии среди людей среднего и пожилого возраста? А ваши дети уже уехали? Нормально да?
Не было никаких перспектив у совка 2.0. Не было бы никакого Луки-дурачка сегодня, если бы он в него попытался войти.

6.08.2021 08:08
- гость -

"То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо."Их право быть нацистами и фашистскими ублюdками?Лука в данном случае неоправданно толерантен.

6.08.2021 08:13
- гость -

Литовские власти засунули свои поганые хрюкающие рыла в соседский огород,-получайте черенком лопаты по грязным пятачкам.

6.08.2021 08:18
- гость -

Мамкин геополитик уже в строю.

6.08.2021 08:25
- гость -

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", – заявил Лукашенко
----------------------------------------------------
Отсюда вовсе не следует что его будет тревожить поступление в Литву новых партий беженцев.
ЗЫ Ирак откуда беженцы-это страна в которой пиндосы с 2003 года вводят свободу и демократию.

6.08.2021 08:36
гость

6.08.2021 08:08
АБОРИГЕН

Никто не знает, что было бы, а ты тем более не знаешь. А вот то, что сейчас, это результат заигрывания с Западом, это уже факт. И дурачкам так и надо. Он удержался только за счет России. Но если будет дурачком и дальше, то президентом ему быть недолго. Судьба Януковича ему еще может показаться даже хорошей

6.08.2021 08:40
гость


6.08.2021 08:08
АБОРИГЕН

А знаешь какой самый популярный вопрос практически во всех странах лимитрофах среди людей среднего и пожилого возраста? А ваши дети уже уехали? И это уже 30 лет так спрашивают

6.08.2021 08:48
- гость -

Что вы здесь делаете?Европа во-о-он там.Сами беженцы говорят что они не хотят останавливаться в Белоруссии,они хотят в Европу.И как же в таком случае быть с правами человека?

6.08.2021 08:51
гость

Сами беженцы говорят что они не хотят останавливаться в Белоруссии

Так они и в Литву не хотят, они хотят в Германию, только туда трудней попасть. Литва это хотя бы минимум, в Германию не пустят, но из Германии денег на них хоть как пришлют и жить можно

6.08.2021 08:55
АБОРИГЕН

6.08.2021 08:36
гость
Он уже давно не президент, а лицо незаконно удерживающий власть.

6.08.2021 08:40
гость
Расплата за 70 лет заблуждений. Единственные кто выбрал правильный путь, это страны Прибалтики.

6.08.2021 09:17
гость

6.08.2021 08:55
АБОРИГЕН

Все президенты в этом мире, никакие не президенты, а лица незаконно удерживающие власть. Только Гуайдо и Тихановская настоящие президенты, у них в руках реальная легитимная власть. Да, еще Трамп. Байден ведь незаконно сфальсифицировал. А, еще Зюганов. Ельцин в 1995 тоже сфальсифицировал

6.08.2021 09:19
гость

6.08.2021 08:55
АБОРИГЕН

Поэтому в странах Прибалтики самый популярный вопрос среди людей среднего и пожилого возраста - а ваши дети уже уехали? И это уже 30 лет так спрашивают

6.08.2021 09:23
- гость -

08:08
- гость -
"То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, - ну мерзавцы полные. Но это же их право, они показали свое лицо."Их право быть нацистами и фашистскими ублюdками?Лука в данном случае неоправданно толерантен.
--------------------------
Алярма!! Атенсьоне! Ква-ква-квошисты высодились и начали струлять в нелегалов-нарушителей госграницы. Что же это делается, товарищи!?

P.S. Клоун, ты попробуй нелегально перейти чекистско-казахскую\китайскую границы, что с тобой будет? Считаешь, что обнимут, в губы поцелуют и сунут в карман денег?

6.08.2021 09:29
- гость -

Единственные кто выбрал правильный путь, это страны Прибалтики.
------------------------------------------
Потому что их покинула треть населения ) И украина тоже всё правильно делает )
PS Ну и беженцы иракцы молодцы тоже )
PPSS Да и все беженцы и иммигранты молодцы,чего там.

6.08.2021 09:36
- гость -

то 09:23
---------------------
Речь о белорусско-литовской границе.Ты протри глаза,тупонький.

6.08.2021 09:47
- гость -

09:36
- гость -
Речь о белорусско-литовской границе.
---------------
Я понял, та граница - не граница.

6.08.2021 09:52
АБОРИГЕН

6.08.2021 09:17
гость
Обратный культ-карго в полный рост. Нет дружок, не все.

6.08.2021 09:19
гость
Нет не спрашивают. Анекдоты про водителей и проституток тоже как-то, где-то потерялись или застряли в глотках путиноидов. Не мудрено, когда пенсия в твоей стране 20 т.р. а у прибалтов от 30 до 50.

6.08.2021 09:53
то 09:47

Там функционируют семь пограничных пунктов пропуска.Официального.Однако проводники нелегально,за деньги проводят группы иммигрантов в Литву.Чтобы это полностью пресечь нужны деньги на строительство "стены" и пара лет )

6.08.2021 10:05
гость

6.08.2021 09:52
АБОРИГЕН

В Прибалтике и цены не чета барнаульским. И пенсию эту они не зарабатывают, а получают из стран колонизаторов. И армию содержать им не надо, они фактически колония, их колонизаторы охраняют. И уехали там уже все кто мог, а остальные мечтают уехать и спрашивают друг у друга, когда уедете. К РФ эту схему хорошей жизни никак не подтянуть, не по Сеньке шапка

6.08.2021 10:07
гость

6.08.2021 09:52
АБОРИГЕН

Нет дружок, все. По твоей же логике. Этот незаконный, а этот законный. Да плевать всем на твое мнение, как и твоих друзей русофобов

6.08.2021 10:11
- гость -

Для Аборигейки про прибалтов, якобы сделавших правильный выбор:
с 1990 года до 2021 населения в Эстонии стало меньше на 260 тыс. человек, в Латвии – на 670 тыс. человек, в Литве – на 740 тыс. человек, всего за четверть века Прибалтика в целом потеряла 1,68 млн. жителей (более 21%), и спад продолжается: население сокращается, потому что нет работы, потому что нет предприятий, потому что нет инвестиций, потому что сокращается население.При этом нельзя ссылаться на фактор оттока русскоязычного населения как основной: в 1989 году в Литовской ССР проживали 3,7 млн. человек, из них литовцы составляли 80% населения республики, русское меньшинство не превышало 9%. То есть, даже если бы все русскоязычные уехали, то этим нельзя объяснить такую массовую убыль населения. Всё просто: по данным британской переписи населения 2011 года, литовцы оказались второй по численности диаспорой восточноевропейцев в Англии и Уэльсе (первенствовали поляки), а в Великобритании их официально живет более 100 тысяч человек. И это лишь британские литовцы с видом на жительство, причем за последние несколько лет эти цифры наверняка увеличились.
И поэтому происходит следующее: В Латвии кабинет министров обсуждает возможность уменьшения пенсий в ближайшие годы. При официальном прожиточном минимуме в 247 евро в месяц, лишь 53% латышских пенсионеров получают 271 – 285 евро, а у 24% она составляет менее 214 евро. То есть примерно каждый второй пенсионер живет на грани или за чертой бедности. С января 2014 года повышается пенсионный возраст, каждый год – на три месяца (в 2015 году он составит 62 года и 6 месяцев, а 1 января 2025 года достигнет 65 лет).

Для сравнения: средняя финская пенсия – 1500 евро, примерно в четыре раза больше.

6.08.2021 10:13
- гость -

А как литовцы недавно верещали:Лукашенко нелегитимен!Хай живэ Белоруссия!Жена Тихановского её президент!

6.08.2021 10:34
АБОРИГЕН

6.08.2021 10:05
гость
Цены на что? Продукты? Так они там дешевле и качественнее. По этому из приграничных районов РФ все постоянно мотаются в Польшу и Прибалтику.

6.08.2021 10:11
- гость -
Население не стало меньше и уж точно никто никуда не исчез. Люди просто стали свободны в перемещениях и выборе места работы и жительства. Путин вам такой возможности за 20 лет царствования дать так и не смог, да скорей всего и не хотел, вы ведь для него сами знаете кто.
Остается только вам завидовать что у них что-то обсуждается. Вас же привычно просто ставят перед фактом, да ещё постоянно обманывают. Не переживай за экономику Прибалтийских стран. Их проблемы это семечки по сравнению с тем что сейчас происходит в Белоруссии и РФ.

6.08.2021 10:51
гость

О, Беларусь нынче в тренде новостей. Новости Беларуси пролистываю в первую очередь. Сильный лидер, светлый народ. На примере Беларуси нужно изучать другим странам как противостоять попыткам цветных революций. У России в 90-е годы такого опыта не было, поэтому и стала болотом.

6.08.2021 11:07
- гость -

6.08.2021 10:34
АБОРИГЕН
Их проблемы только начались: переориентирование грузоперевозок на свои порты лишило Прибалтику денег от России: в одной только Латвии грузы из России составляли 70% от общего грузопотока по ЛЖД, а оборот сократился на 48%, и в течение текущего года дойдет до 70%. По этой причине УЖЕ уволены 1,5 тысячи сотрудников ЛЖД.
Экономическая помощь ЕС в Латвию составляет около 5 млрд долл, что составляет 60% бюджета Латвии. Согласно бюджетного закона ЕС на период 2021-2027 ЕС сократит выплаты Латвии на 22%.
Иными словами: Европа урезает финансирование, сами не производят ничего, Россия сокращает товарооборот.
Проблемы лимитрофов только начинаются)

6.08.2021 11:26
Павсекакий

"с 1990 года до 2021 населения в Эстонии стало меньше на 260 тыс. человек, в Латвии – на 670 тыс. человек, в Литве – на 740 тыс."
-------
Дык это о русские "оккупанты" уехали .

6.08.2021 11:33
- гость -

6.08.2021 11:26
Павсекакий
А дальше читать не пробовал? Там про "оккупантов" всё расписано.

6.08.2021 12:07
- гость -

усатый узурпатор ещё на троне?

6.08.2021 12:16
- гость -

6.08.2021 12:07
- гость -
А ты грамоте обучен? Читать умеешь?

6.08.2021 12:29
- гость -

Батька,слава богу,на своём месте.Но белорусам немножко завидно сирийцам и ливийцам.После того как с помощью пиндосов были убиты( в целях обретения свободы и освоения демократии) диктатор Садам Хуссейн и бессменный лидер Муаммар Каддафи в этих странах изменилась обстановка.Началась увлекательная гражданская война с тысячами трупов,разрушенными зданиями и хижинами в городах и сёлах.Началась и до сих пор продолжается.

6.08.2021 12:30
АБОРИГЕН

6.08.2021 11:07
- гость -
Значит они быстрее окончательно решат вопросы с зависимостью от РФ. Так что можно конечно лыбиться пока, но в конечном итоге, у них всё будет хорошо, потому что у них уже сегодня всё намного лучше чем в РФ и тем более лучше чем в колхозе под названием лукашенковская Беларуссия.

6.08.2021 12:31
Павсекакий

11:33, мне недосуг проверять твои циферки. Может не только русские, но и представители других национальностей, не пожелавшие учить местный язык. А ты эту инфу всегда в голове держишь, или по методичке шпаришь? В РФ то за это время население увеличилось и никто не уезжал?

6.08.2021 13:54
гость

6.08.2021 10:34
АБОРИГЕН

Продукты там тоже всякие, есть и натуральные, есть и химия. И то и то дороже. А подстричься там, как в Барнауле поляну накрыть. И население там уменьшилось на треть, а остальные только и мечтают в Западную Европу уехать. Они и в ЕС вступали, чтобы страну бросить и свалить, но Западная Европа не резиновая, приходится жить в колонии. И подрабатывать на русофобии, единственное, за что им платят

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