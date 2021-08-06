Лукашенко поручил усилить работу по охране границы

Александр Лукашенко поручил усилить работу по охране государственной границы. С таким заявлением он выступил на совещании по вопросам ситуации на границе, сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна", – заявил Лукашенко.

Он отметил, что особое внимание нужно уделить южному и западному направлениям.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу. По его словам, причиной стало "огромное количество оружия", поступающего с Украины в Белоруссию.