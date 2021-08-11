Останки, предположительно, Ксюши Боковой могло вынести во время весеннего половодья

Скелет ребёнка, который, предположительно, принадлежат потерявшейся семь лет назад Ксюше Боковой, могло вынести сильное течение из-за половодья нынешней весной. По рассказам местных жителей, из-за открытия шлюзов местного водохранилища река вышла из берегов, а вода стояла довольно длительное время.

Как сообщает "Толк", такую версию высказывает житель одного из окрестных домов. По его словам, напора реки хватало, чтобы снести тополя у берега, и, вероятно, он же и принёс останки ребёнка. Другие же отмечают, что на дне очень много ила, который мог засосать девочку.

При этом другая жительница 2-й Садовой улицы не верит, что останки принадлежат Ксюше. По её словам, после пропажи ребёнка реку вдоль и поперёк обследовали водолазы. Это же подтверждает и другой мужчина – место, где нашли останки, прочёсывали спасатели.

"Мне тогда шесть лет было, но я хорошо помню, как здесь работали водолазы. Искали-искали, но так и не нашли Ксюшу", – вспоминает парень.

Напомним, что десятилетняя Ксюша пропала в Новоалтайске в 2014 году. Она вышла после репетиции из школы вместе с подружкой, но домой не вернулась. Следствие выяснило, что девочки расстались перед мостиком через речку. При этом навстречу Ксюше вышел отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел. Её телефон стал недоступен.

К поискам ребёнка были привлечены сотни волонтёров и полицейских с собаками и беспилотниками. На третий день в реке рядом с мостом, где в последний раз видели девочку, обнаружили её сумку и телефон. Водолазы искали в реке, обследовали её при помощи эхолота, но никаких следов найти не могли.

9 августа в Новоалтайске нашли останки ребёнка. Местный житель Иван увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано. А вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад. Сейчас правоохранители назначили ДНК-экспертизу, чтобы точно установить личность погибшего ребёнка.

Как рассказал мужчина amic.ru, он увидел под водой детские сапожки, уже сильно заилившиеся. Их положение, по словам мужчины, было каким-то неправильным и даже жутковатым. Настолько, что сначала он даже хотел убежать.

Впоследствии вместе с матерью и ещё двумя мужчинами они пытались разобраться, что это за находка. Но решив, что всё же это "что-то неспроста", вызвали полицию.