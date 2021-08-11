Останки, предположительно, Ксюши Боковой могло вынести во время весеннего половодья

Скелет ребёнка, который, предположительно, принадлежат потерявшейся семь лет назад Ксюше Боковой, могло вынести сильное течение из-за половодья нынешней весной. По рассказам местных жителей, из-за открытия шлюзов местного водохранилища река вышла из берегов, а вода стояла довольно длительное время.
Как сообщает "Толк", такую версию высказывает житель одного из окрестных домов. По его словам, напора реки хватало, чтобы снести тополя у берега, и, вероятно, он же и принёс останки ребёнка. Другие же отмечают, что на дне очень много ила, который мог засосать девочку.
При этом другая жительница 2-й Садовой улицы не верит, что останки принадлежат Ксюше. По её словам, после пропажи ребёнка реку вдоль и поперёк обследовали водолазы. Это же подтверждает и другой мужчина – место, где нашли останки, прочёсывали спасатели.
"Мне тогда шесть лет было, но я хорошо помню, как здесь работали водолазы. Искали-искали, но так и не нашли Ксюшу", – вспоминает парень.
Напомним, что десятилетняя Ксюша пропала в Новоалтайске в 2014 году. Она вышла после репетиции из школы вместе с подружкой, но домой не вернулась. Следствие выяснило, что девочки расстались перед мостиком через речку. При этом навстречу Ксюше вышел отец, но пройдя весь путь до школы, дочь он так и не увидел. Её телефон стал недоступен.
К поискам ребёнка были привлечены сотни волонтёров и полицейских с собаками и беспилотниками. На третий день в реке рядом с мостом, где в последний раз видели девочку, обнаружили её сумку и телефон. Водолазы искали в реке, обследовали её при помощи эхолота, но никаких следов найти не могли.
9 августа в Новоалтайске нашли останки ребёнка. Местный житель Иван увидел торчащие из реки детские сапоги. Выехавшие на место эксперты обнаружили, что тело скелетировано. А вещи подходят под описание тех, что были на Ксюше Боковой в день её пропажи семь лет назад. Сейчас правоохранители назначили ДНК-экспертизу, чтобы точно установить личность погибшего ребёнка.
Как рассказал мужчина amic.ru, он увидел под водой детские сапожки, уже сильно заилившиеся. Их положение, по словам мужчины, было каким-то неправильным и даже жутковатым. Настолько, что сначала он даже хотел убежать.
Впоследствии вместе с матерью и ещё двумя мужчинами они пытались разобраться, что это за находка. Но решив, что всё же это "что-то неспроста", вызвали полицию.
Комментарии
Хватит мусолить уже эту тему, с ресурса на ресурс тягаете одно и тоже. Озвучат тесты ДНК тогда и сообщите. Еще и в семью лезут особо дотошные.
предыдущие 6 лет половодья не было чтоли ?
11.08.2021 10:59
- гость -
Амик напишет всё,что услышит,анализировать-не их конёк.
Несвязанные сапожки после половодья оказались в одном месте? И Иван который каждые две недели кормит рыбкой кошек только сейчас их заметил?
Амик - это акын, что вижу, то пою.
предыдущие 6 лет половодья не было чтоли ?
Ее скинули в воду и илом занесло. А потом половодье ил размывало каждый год, пока сапоги не появились.
11.08.2021 11:15
- гость -
Иван рентген по вашему? Многое должно сойтись: течение унесло ил,уровень воды упал,солнце достаточно осветило,взгляд случайно упал.... Или вам теперь "Иван" в подозрительные попал?
Ила полтора метра? Что только подошвы видно было?
Зачем тебе полтора метра ила, чудик? Полметра заглаза хватит.
Хорошо если экспертиза покажет возраст девочки в котором она умерла.
Хватит уже полоскать эту тему, особенно в привязке к девочке и ее семье. Имейте такт и уважение. Родителям и так нелегко.
надо делать экспертизу днк, по другому уже по останкам не узнать она это или нет... родители я думаю это тоже прекрасно понимают....
Мужчина-парень, которому 7 лет назад было 6 лет, вспоминает, что работали водолазы🤦🏻♀
11.08.2021 12:46
- гость -
Мужчина-парень, которому 7 лет назад было 6 лет,
рано нынче мужчинами становятся, мда.
Очень громкая история, родителей конечно жалко. Сейчас может им и легче станет, как бы это не казалось. Ведь все эти годы они её искали, надеялись, и даже не знали как за неё молиться, за живую или уже нет...