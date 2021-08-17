"Новейшая история муниципалитета". Ребрихинский район получит газопровод

В селе Ребриха до конца 2021 года построят и введут в эксплуатацию газопровод вместе с газораспределительной станцией. Работы здесь начались ещё несколько лет назад, но затем были приостановлены. Голубое топливо смогут получить жители нескольких сёл Ребрихинского района. В дальнейшем ветка пойдёт в западном направлении – к Славгороду и Рубцовску.

Пять лет ждали и дождались

Природный газ ребрихинцы ждут уже пять лет. Строить трубопровод здесь начали в 2016-м. За два года подрядчик успел проложить 27 км газовой магистрали, после чего ушёл с объекта и стройка остановилась. Возобновить масштабный проект удалось только в 2020-м, когда появился новый подрядчик – компания "Томскгазстрой". За полтора года томичи достроили оставшуюся часть трубы (около 50 км) и выполнили основные работы на ГРС. Пропускная способность газопровода составит 1,2 млн куб. м в сутки.

Для Ребрихинского района проект газификации носит социальный характер. В самом райцентре уже завершено возведение газовой котельной и распределительных сетей, ведётся строительство межпоселковых сетей за счёт краевого бюджета. От котельной в будущем будут "запитаны" школа, 18 многоквартирных и 15 частных домов, а также несколько административных зданий.

Историческое событие с большими перспективами

Завершение строительства магистрального газопровода позволит начать газификацию нескольких крупных сёл в Ребрихинском районе. В их числе – Белово, Боровлянка, Клочки, Касмалинка, Паново, Подстепное и станция Ребриха. После этого, по планам, власти займутся газификацией Тюменцевского и Топчихинского районов.

Как рассказал директор Алтайского управления магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Томск" Андрей Хмурович, строительные работы практически завершены, сейчас идёт подготовка к гидроиспытаниям и доводочные работы. По его словам, благодаря помощи со стороны региональных властей подрядчику удалось уложиться в обозначенные контрактом сроки. "Очень хочется в этом году зажечь факел", – резюмировал Хмурович.

Для муниципалитета газификация – историческое событие, подчёркивает глава Ребрихинского района Людмила Шлаузер. "С этого момента начнется новейшая история муниципалитета. Мы располагаемся в центре Алтайского края, у нас хорошая транспортная доступность, есть железная дорога. С приходом газа район станет более привлекательным для инвесторов. И, конечно же, качество жизни населения возрастёт", – считает Шлаузер.

Глава района рассказала, что местные власти сейчас помогают сельчанам подавать заявления на подключение: "Используем все возможности: привлекаем волонтёров, организуем кабинеты, где пожилые люди могут прийти и подать заявку. То есть оказываем всяческое содействие, чтобы до каждого желающего дошёл газ". Интерес к газификации проявляет и крупный бизнес, от которого тоже поступают заявки на подключение. Одно из таких предприятий – "Барнаульский пищевик".

По словам замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Евгения Григоренко, под программу догазификации в Ребрихе попадает почти 4000 домовладений. Из них 295 домов находятся на расстоянии менее 200 м от газовых сетей, их подключение будут осуществлять в первую очередь, сообщил чиновник.

Григоренко добавил, что ГРС в Ребрихе входит в программу газификации Алтайского края на 2021-2025 годы. Соглашение в декабре 2020 года подписали председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и губернатор Виктор Томенко. "Газпром" намерен инвестировать примерно 59,9 млрд рублей. Компания берёт на себя обязательство построить 600 км газопроводов-отводов с тремя газораспределительными станциями до Ребрихи, Рубцовска и Славгорода. Кроме того, будут проложены межпоселковые газопроводы для газификации Ярового и ещё 21 населённого пункта.

Андрей Хмурович отметил, что в прошлом году на газификацию краевые власти выделили 300 млн рублей, на 2021-й – уже около 500 млн. Для сравнения: в Новосибирской области на эти же цели направили всего 120 млн рублей. "И сейчас мы говорим о том, что на следующий год надо предусмотреть дополнительные источники финансирования", – подчеркнул Хмурович.

По состоянию на первое полугодие 2021 года в Алтайском крае было газифицировано 140 населённых пунктов в 86 муниципалитетах. Природным газом пользуются порядка 360 тысяч человек, уровень газификации составляет около 16 %.