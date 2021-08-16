Гособвинение запросило пять лет условно и штраф 500 тысяч рублей для бывшего представителя губернатора и правительства в АКЗС Стеллы Штань. Её обвиняют в мошенничестве. Сама Штань полностью раскаялась и уже возместила причинённый ущерб в размере 14 млн рублей. Прения сторон прошли 16 августа в Железнодорожном суде Барнаула.

С учётом смягчающих обстоятельств

По версии следствия, обвиняемая вместе с директором частного детсада Happy Baby Еленой Воротниковой завладела 14 млн рублей, выделенными по госпрограмме поддержки предпринимательства. Как полагает обвинение, Воротникова и Штань в 2015 году составили фиктивные документы о купле-продаже принадлежащего чиновнице помещения, чтобы получить субсидию от краевого управления образования на приобретение недвижимости. При этом цена объекта была завышена. Штань в итоге забрала деньги, а Воротникова – помещение площадью 415 кв. м. Недвижимость располагается по адресу: улица Приречная, 5.

Правоохранители задержали Стеллу Штань 1 апреля, а 6 апреля губернатор Виктор Томенко освободил чиновницу от должности. Вскоре после задержания Штань признала свою вину и полностью возместила ущерб. После этого ей изменили меру пресечения – заменили СИЗО на домашний арест.

В прениях сторон прокурор напомнила, что сам фиктивный договор купли-продажи был оформлен не на Штань, а на её мать. По оценке риелтора, недвижимость стоила 29,9 млн рублей, хотя её реальная цена, полагает следствие, была в два раза ниже.

Гособвинитель добавила, что вина Штань подтверждается совокупностью доказательств, а совершённое ею преступление относится к категории тяжких и носит коррупционный характер. Однако учитывая возмещение вреда, деятельное раскаяние, большое количество наград и поощрений, прокурор попросил пять лет наказания условно, а также штраф – 500 тысяч рублей. Кроме того, четыре года из этих пяти должны быть назначены в качестве испытательного срока. Гособвинение не возражало и против снятия ареста с автомобиля Стеллы Штань, а также с помещения детского сада.

Детский сад был допущен до конкурса незаконно

В своей речи адвокат Жанна Пронина отметила, что впервые находится в ситуации, когда её клиент полностью раскаялся, признал вину в полном объёме и возместил ущерб, причинённый преступлением. Также защитник отметила положительные характеристики Стеллы Штань, и тот факт, что её работа на всех должностях всегда отмечалась наградами и благодарностями. Кроме того, Пронина не согласилась с выводами гособвинения, что роль Стеллы Штань в этом преступлении определена как соисполнитель.

Адвокат постаралась убедить суд, что речь в данном случае идёт о пособничестве со стороны Штань. "Умысел у заведующей детсадом получить незаконно субсидию из бюджета возник задолго до того, как она познакомилась со Стеллой Штань, которая на тот момент была депутатом АКЗС. Об этом сама Елена Воротникова неоднократно упоминала в своих показаниях. Причём задолго до конкурса она говорила о своей победе как о свершившемся факте. Более того, с предложением помочь осуществить задуманное она уже обращалась к своему знакомому, но получила отказ. После этого Воротникова и вышла на Штань.

Самое главное, по мнению защитника, что частный детсад Happy Baby не мог участвовать в конкурсе на предоставление субсидии из бюджета, так как по своей организационной форме является учреждением. Его допуск был незаконным. Если бы комиссия отказала конкурсанту, не случилась бы и последующая цепочка событий, настаивает Пронина.

Дело в том, что этот детсад не был субъектом малого предпринимательства (только они могли подавать заявки). По различным основаниям, к слову, Минобр тогда "отсеял" шесть соискателей. "Почему так же не поступили с Happy Baby – вопрос. Что это – халатность должностных лиц или что-то другое, должны разбираться компетентные органы", – полагает адвокат.

Жанна Пронина выразила солидарность с представителем прокуратуры, который попросил условный срок для Штань, но при этом ходатайствовала о снижении до возможного минимума испытательного срока своей подзащитной. Ещё одно пожелание – не снимать арест с помещения детского сада Воротниковой. "Она его получила незаконно, не потратив и рубля, не возместила ущерб государству, а теперь ещё и сможет реализовать либо продолжать пользоваться, ранее она уже передавала его в залог", – пояснила свою мысль Жанна Пронина.

Наказание должно быть милосердным

Стелла Штань на сегодняшнем заседании отметилась короткой репликой. Она подтвердила, что полностью признаёт свою вину, а в квалифицирующих признаках преступления не разбирается – это прерогатива суда.

Второй адвокат Стеллы Штань, Олег Казаков, также считает, что преступление не носит коррупционный характер. Штань в это время была депутатом АКЗС, но никак не использовала положение в своих интересах. "Знаю человека 40 лет. То, что произошло, повергло в крах все чаяния и надежды Стеллы Ивановны, в том числе и на продолжение успешной карьеры. Она очень хотела бы хоть как-то сохранить своё доброе имя и реноме. Это большая трагедия для человека, знаю, как она переживает, поэтому условное наказание будет справедливым и милосердным", – обратился к суду Казаков.

С последним словом Стелла Штань выступит 17 августа, после чего суд удалится в совещательную комнату. Ожидается, что приговор будет оглашён 18 августа.