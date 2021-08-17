1,2 млрд рублей направили на строительство и ремонт объектов культуры в Алтайском крае

1,2 млрд рублей направили на постройку и ремонт объектов культуры в Алтайском крае. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко во время рабочей поездки по Завьяловскому району.

Как сообщает пресс-служба правительства, за два года в райцентре провели масштабный ремонт многофункционального культурного центра. Во время экскурсии Виктору Томенко рассказали, что ещё два года назад помещения учреждения находились в ужасном состоянии.

За два года на капремонт направили более 55 миллионов рублей в рамках национального проекта "Культура". Работы были выполнены в срок в полном объёме: проведён ремонт кровли, фасада, водопровода, водоотведения, отопления, вентиляционной системы, пожарного резервуара, также выполнены электромонтажные работы, замена полов, перекрытие стен и потолков, установка видеонаблюдения, пожарной сигнализации, общее благоустройство территории.

Также ремонт по нацпроекту коснулся Завьяловской детской школы искусств. В настоящее время проводится капитальный ремонт здания школы на сумму около 30 миллионов рублей.

Губернатор отметил, что в целом 2021 год для культуры Алтайского края получился очень убедительным.

"По цифрам очень серьёзно опережаем всё, что у нас было в предыдущие годы по объёмам финансирования, проведения капитального ремонта и строительства. Сегодня более 50 объектов в крае как муниципальных, так и краевых, на которых проводится капитальный ремонт, реконструкция или новое строительство. Общий объём финансирования – более 1,2 миллиарда рублей. Такого в нашей новейшей истории мы за последнее время не помним", – сообщил Виктор Томенко.

Новые культурно-спортивные объекты строят в Шелаболихинском районе и Новоалтайске. По национальному проекту "Культура" проводятся капитальные ремонтыдомов культуры в Завьяловском, Топчихинском и Бийском районах. Близится к завершению капремонт детских школ искусств в Завьяловском, Романовском, Смоленском районах.

Всего на 12 объектах ведётся ремонт, ещё для 19 объектов приобретается различное оборудование, необходимое для организации полноценной культурной деятельности.