Бывший работник криптофермы на барнаульской ТЭЦ-3 рассказал о её устройстве

Источник, представившийся экс-сотрудником майнинг фермы, которую обнаружили возле барнаульской ТЭЦ-3, рассказал подробности работы "криптопредприятия". По его словам, деятельность велась под именем отдельной фирмы, владельцы которой могут быть связаны с руководством теплоэлектроцентрали.

Как сообщает "Банкфакс", источник представился одним из людей, которые были причастны к добыче криптовалюты за счёт мощностей ТЭЦ-3. По его словам, в начале 2018 года ферма находилась на территории самой теплоцентрали и её мощность составляла 80 кВт. Организовали её якобы с ведома руководства предприятия, в том числе главного инженера.

Поскольку станция является режимным объектом и её деятельность контролируется правоохранителями, по данным собеседника, было принято решение о переносе оборудования для майнинга за территорию.

В 2019 году оборудование вынесли за забор, где сделали отдельные помещения из нескольких 40-футовых морских контейнеров. Сюда же провели электрокабель уже на 1 МВт и доступ в интернет. Основной костяк фермы из компьютеров, видеокарт и прочего оборудования мог стоить порядка 10-15 млн рублей без учёта затрат на обустройство площадки и текущих расходов на обслуживание.

На таких мощностях добыча Bitcoin и Litecoin велась, предположительно, со второй половины 2019 года. Источник пояснил, что за работу фермы отвечало ООО "Пиксель". Его директором числится Александр Погребной, который владеет 50% уставного капитала компании, остальная половина – в собственности Евгения Халько. Первый якобы является формальным лицом, а второй, по сведениям инсайдера, может быть давним знакомым и бизнес-партнёром руководства.

Согласно данным открытых источников, партнёрство Халько и управляющей компании ТЭЦ-3 могло осуществляться за счёт подрядов с ООО "Строитель", где он также являлся соучредителем. Организация ныне ликвидируется. Вторым владельцем этой фирмы значится Игорь Аленис, который, как указал собеседник, также якобы был частью схемы по организации майнинга.

Между упомянутыми лицами якобы были распределены различные организаторские функции, а за выполнение задач они могли получать выплаты. С учётом того, что мощность оборудования, запитанного через забор по кабелю с теплоцентрали, могла составлять 1 МВт (1000 кВт), и оно могло работать круглосуточно, официальная стоимость потреблённой энергии только за один год могла превышать 30 млн рублей по соответствующему тарифу.

Однако, как отметил источник, за каждый 1 кВт⋅ч, который шёл на добычу крипты, должностным лицам станции якобы платили 1 рубль, что серьёзно снижало себестоимость добычи. Иными словами, у определённых участников этой схемы совокупный доход за сутки мог достигать 24 тысяч рублей без учёта заработка на самой криптовалюте, а в год – более 8,5 млн рублей.

"Собеседник предположил, что выросший расход электричества, вероятно, был списан на саму ТЭЦ-3 и официально оплачивался уже по обычному тарифу за счёт предприятия. Руководство станции, к примеру, могло оформлять схему через высокое энергопотребление какого-либо оборудования, например, мощных насосов. При расчётах по изложенной системе увеличиваются расходы теплоцентрали на обеспечение собственной деятельности – растёт себестоимость выработки энергии. Источник отметил, что этот фактор является одним из ключевых при формировании тарифа для конечных потребителей", – пишет издание.

Ферма работала примерно до сентября 2020 года – тогда на предприятие пришли силовики и изъяли оборудование. СУ СКР по Алтайскому краю официально подтвердило, что проводило проверку, и майнинг рассматривался по признакам ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием").

Однако в январе 2021 года следователи отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия заявления от потерпевшего. По словам инсайдера из числа правоохранителей, а также бывшего работника фермы, пострадавшей стороной считается сама управляющая компания ТЭЦ-3. Кроме того, также речь может идти о нарушенных интересах неопределённого круга лиц в связи с вопросом тарификации.

Тем временем барнаульское подразделение СГК в своем Telegram-канале опровергло причастность к ферме. Однако, как отмечает "Банкфакс", в компании не ответили, каким образом посторонним удалось подключиться к самой ТЭЦ-3, находясь в непосредственной близости от станции.

Кроме того, на момент публикации компания не ответила на официальный запрос издания, в котором планировалось узнать, кто является ответственным за майнинг-ферму, было ли об этом известно руководству ТЭЦ-3 или СГК, понёс ли за это кто-то из сотрудников дисциплинарную ответственность и по какой причине после доследственной проверки никто не пожелал выступить потерпевшим.