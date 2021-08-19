Бывший работник криптофермы на барнаульской ТЭЦ-3 рассказал о её устройстве

Источник, представившийся экс-сотрудником майнинг фермы, которую обнаружили возле барнаульской ТЭЦ-3, рассказал подробности работы "криптопредприятия". По его словам, деятельность велась под именем отдельной фирмы, владельцы которой могут быть связаны с руководством теплоэлектроцентрали.
Как сообщает "Банкфакс", источник представился одним из людей, которые были причастны к добыче криптовалюты за счёт мощностей ТЭЦ-3. По его словам, в начале 2018 года ферма находилась на территории самой теплоцентрали и её мощность составляла 80 кВт. Организовали её якобы с ведома руководства предприятия, в том числе главного инженера.
Поскольку станция является режимным объектом и её деятельность контролируется правоохранителями, по данным собеседника, было принято решение о переносе оборудования для майнинга за территорию.
В 2019 году оборудование вынесли за забор, где сделали отдельные помещения из нескольких 40-футовых морских контейнеров. Сюда же провели электрокабель уже на 1 МВт и доступ в интернет. Основной костяк фермы из компьютеров, видеокарт и прочего оборудования мог стоить порядка 10-15 млн рублей без учёта затрат на обустройство площадки и текущих расходов на обслуживание.
На таких мощностях добыча Bitcoin и Litecoin велась, предположительно, со второй половины 2019 года. Источник пояснил, что за работу фермы отвечало ООО "Пиксель". Его директором числится Александр Погребной, который владеет 50% уставного капитала компании, остальная половина – в собственности Евгения Халько. Первый якобы является формальным лицом, а второй, по сведениям инсайдера, может быть давним знакомым и бизнес-партнёром руководства.
Согласно данным открытых источников, партнёрство Халько и управляющей компании ТЭЦ-3 могло осуществляться за счёт подрядов с ООО "Строитель", где он также являлся соучредителем. Организация ныне ликвидируется. Вторым владельцем этой фирмы значится Игорь Аленис, который, как указал собеседник, также якобы был частью схемы по организации майнинга.
Между упомянутыми лицами якобы были распределены различные организаторские функции, а за выполнение задач они могли получать выплаты. С учётом того, что мощность оборудования, запитанного через забор по кабелю с теплоцентрали, могла составлять 1 МВт (1000 кВт), и оно могло работать круглосуточно, официальная стоимость потреблённой энергии только за один год могла превышать 30 млн рублей по соответствующему тарифу.
Однако, как отметил источник, за каждый 1 кВт⋅ч, который шёл на добычу крипты, должностным лицам станции якобы платили 1 рубль, что серьёзно снижало себестоимость добычи. Иными словами, у определённых участников этой схемы совокупный доход за сутки мог достигать 24 тысяч рублей без учёта заработка на самой криптовалюте, а в год – более 8,5 млн рублей.
"Собеседник предположил, что выросший расход электричества, вероятно, был списан на саму ТЭЦ-3 и официально оплачивался уже по обычному тарифу за счёт предприятия. Руководство станции, к примеру, могло оформлять схему через высокое энергопотребление какого-либо оборудования, например, мощных насосов. При расчётах по изложенной системе увеличиваются расходы теплоцентрали на обеспечение собственной деятельности – растёт себестоимость выработки энергии. Источник отметил, что этот фактор является одним из ключевых при формировании тарифа для конечных потребителей", – пишет издание.
Ферма работала примерно до сентября 2020 года – тогда на предприятие пришли силовики и изъяли оборудование. СУ СКР по Алтайскому краю официально подтвердило, что проводило проверку, и майнинг рассматривался по признакам ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием").
Однако в январе 2021 года следователи отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия заявления от потерпевшего. По словам инсайдера из числа правоохранителей, а также бывшего работника фермы, пострадавшей стороной считается сама управляющая компания ТЭЦ-3. Кроме того, также речь может идти о нарушенных интересах неопределённого круга лиц в связи с вопросом тарификации.
Тем временем барнаульское подразделение СГК в своем Telegram-канале опровергло причастность к ферме. Однако, как отмечает "Банкфакс", в компании не ответили, каким образом посторонним удалось подключиться к самой ТЭЦ-3, находясь в непосредственной близости от станции.
Кроме того, на момент публикации компания не ответила на официальный запрос издания, в котором планировалось узнать, кто является ответственным за майнинг-ферму, было ли об этом известно руководству ТЭЦ-3 или СГК, понёс ли за это кто-то из сотрудников дисциплинарную ответственность и по какой причине после доследственной проверки никто не пожелал выступить потерпевшим.
Комментарии
взрослые люди с должностями решили не отставать от
прогрессамоды?
ресурсы Земли сжигают просто так
Я был прав, счета за счет потребителей.
Организовали её якобы с ведома руководства предприятия, в том числе главного инженера.
Энергию на майнинг могли списывать на расход самой электроцентрали, что влияло на тариф для конечных потребителей электричества.
Электричество включалось в себестоимость услуг, а значит оплачивали его уж точно не начальство , а конечный пользователь ТЭЦ-3.
Понятно что без административного ресурса организовать подобное невозможно.
Что-то гонит товарисч. Потребители платят по счетчикам. Как они могли раскинуть по ним?
мощность оборудования, запитанного через забор по кабелю с теплоцентрали, могла составлять 1 МВт (1000 кВт), и оно могло работать круглосуточно, официальная стоимость потребленной энергии только за один год могла превышать 30 млн рублей по соответствующему тарифу.
горемыки
19.08.2021 11:11
- гость -
Потребители платят по счетчикам. Как они могли раскинуть по ним?
стоимость услуг рассчитывается на основе затрат
19.08.2021 11:11
- гость -
Что-то гонит товарисч. Потребители платят по счетчикам. Как они могли раскинуть по ним?
а по потребителям никто и не раскидывал, затраты заложили с тариф...
Алениса давно в тюрьму пора, Скользкий тип.
19.08.2021 11:11
- гость -
Платите по счетчику, но по тарифу установленному ресурсовиками!
С потребителями поделиться выручкой!
Теперь, после скандала, тариф снизят?
Кто ответит за это ???
Каково будет возмещение людям платившим все эти годы звышенные тарифы???
19.08.2021 11:15
гость
стоимость услуг рассчитывается на основе затрат
Тарифы на ЭЭ устанавливает Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Скажите им спасибо за счета.
19.08.2021 11:24
- гость -
вы электроэнергию сейчас спутали с отоплением???
я согласен на компенсацию в литесоинах
Поскольку станция является режимным объектом и её деятельность контролируется правоохранителями, по данным собеседника, было принято решение о переносе оборудования для майнинга за территорию.
Далеко от станции?
19.08.2021 11:30
- гость -
Поскольку станция является режимным объектом и её деятельность контролируется правоохранителями, по данным собеседника, было принято решение о переносе оборудования для майнинга за территорию.
Далеко от станции?
Да там гаражи через забор, майни не хочу)))
19.08.2021 11:24
- гость -
Тарифы на ЭЭ устанавливает Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Скажите им спасибо за счета.
они их не с потолка берут, а исходя из предоставленных документов, в том числе включающие все расходы
для 19.08.2021 11:24
- гость -
Тарифы на ЭЭ устанавливает Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Скажите им спасибо за счета.
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Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов устанавливало тарифы исходя из затрат, которые предоставляли в управление ресурсоснабжающие организации.
у нас в стране сажают за воровство на 2 тыщи, а тех кто миллионами ворует штрафуют на 50 тыс максимум.
в "Человеке и законе" было о преступности высокого уровня, там люди гастролировали по стране, банкротили предприятия, Кузбасс там был точно. потом в центральную Россию перебрались. там в одном из судебных заседаний такое прозвучало, что "электроэнергия не материальна, и поэтому ее нельзя украсть". Тут скорее всего тот же случай. Хотя редакция передачи была с этим не связана, но вот такие люди принимают решения в судах
опечатка, вместо "не связана" хотел написать "не согласна"
19.08.2021 11:11
- гость -
Потребители платят по счетчикам. Как они могли раскинуть по ним?
стоимость услуг рассчитывается на основе затрат
_______
ИП платят в 1.5-- 2 раза больше от общего тарифа
тариф у них такой чтоб в чужой карман залезть .
...следователи отказали в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия заявления от потерпевшего...
Помнится в знаменитом деле с Ив Роше тоже не было заявлений от потерпевшего, однако дело не закрыли.
19.08.2021 11:35
- гость -
Поскольку станция является режимным объектом и её деятельность контролируется правоохранителями, по данным собеседника, было принято решение о переносе оборудования для майнинга за территорию.
Далеко от станции?
Да там гаражи через забор, майни не хочу)))
ЭТО НЕЛЬЗЯ ОТСЛЕДИТЬ?
А Солженицын в гробу переворачивается, когда его сын возглавил СГК и стал майнить за деньги россиян?
Помещение - не просто сарайчик, а с современной системой охлаждения, откидными стенами, также было оборудовано и счетчиком электроэнергии, видимо для того, чтобы друг у друга не воровать и отчитываться как раз тому же руководству. Главный инженер впоследствии повышается в должности. Товарищи, которые монтировали все это, в деталях рассказывали, кто им какие указания давал. На самой ТЭЦ была система маркировки кабелей. Так вот кабели, которые специально проложили для "фермы", были фальшиво маркированы, как идущие к насосу какому-то. Но учитывая что это статьи, по которым нельзя без заявления возбуждать уголовное дело, СК отказывается на этом основании. При этом руководству Сибирской генерирующей компании в деталях, в том числе от следователей, известно о факте "хищения" электричества. Но!!!! Отказываются писать заявления, зачем сор из избы выносить. Ведь, как было обосновано отмечено, все расходы учтутся при защите тарифа для потребителей.
11:54, да там походу всех сажать надо вместе со следователями.
Обокрали то всех нас получается.
19.08.2021 11:36
- гость -
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов устанавливало тарифы исходя из затрат, которые предоставляли в управление ресурсоснабжающие организации.
Какие затраты, если один январь по оплатам всё отбивает? Отопление всегда рассчитывается на длительные морозы, а длительные морозы бывают далеко не постоянно.
Если на станции замена котлов и прочего оборудования, тогда другое дело.
А потребитель, который переплатил за энергию, не может написать заявление, как потерпевший? Таких заявлений можно пару тысяч найти. Что на этот счет скажет прокуратура? Она ведь не в доле
19.08.2021 12:41
гость
Это единственный выход, но может не прокатить.
Прокатит точно если УК и ЖЭУ объединятся , выделят юриста и хорошенько выдерут эту ТЭЦ
СК мог бы назначить дополнительную проверку по факту, если конечно им не "занесли".
В какой партии состоит руководство этой ТЭЦ?
А Халько конечно молодец! Еще и своего босса видно обворовывал, открыв на себя фирму-близнеца ООО "Строитель" (строительную компанию), наверное и подряды от ее лица выполнял? )) Интересно, а хозяин не фальшивого ООО "Строитель" знает?
Потребители платят по счетчикам. Как они могли раскинуть по ним
При чём тут счётчик? Ферма увеличила тарифы простым потребителям электроэнергии
Бастрыкину писать и новому прокурору края. Продали материал
Русский бизнес !!!! Коварный и беспощадный. Инсайдер был раньше в деле, потом его извлекли их текущем схемы и понеслась ))))
Возглавляет СГК сын Александра Солженицина. Интересно, он был в теме хищения?
Среди комментаторов амика есть официально зарегистрированный пользователь АБОРИГЕН. Он, как и большинство сидящих за компьютером, из-за повышения тарифов пострадал от этой фермы. Как безымянный пользователь с ником гость, отдаю свой голос потерпевшего пользователю АБОРИГЕН. Прошу его оторвать свой зад от дивана и как самого активного общественника написать в прокуратуру заявление, как пострадавшего в этой афере от нас двоих. Надеюсь к этому заявлению присоединятся и многие другие комментаторы амика.
19.08.2021 15:13
- гость -
Среди комментаторов амика есть официально
а что приложите к заявлению? статью амика?
а что если это желтая пресса, тобишь вранье ...
а вот если бы какой депутат с АКЗС взялся покурировать эту тему, чтобы поднять свои рейтинги выборные, мы бы за него проголосовали