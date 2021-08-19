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Такой день. Из Барнаула – в Атлантиду и гибель двух сотрудников ФСБ в ДТП на Алтае

, ИА "Амител"
О главных событиях региона за 19 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 19 августа.

Очередной ливень – и Барнаул снова плывёт. Вечером 19 августа в краевой столице прошёл серьёзный дождь, который вновь устроил испытание ливневой канализации. И если в прошлый раз стихия затопила улицу Попова, то в этот раз не выдержали ливнёвки в историческом центре города.

После дорожникам пришлось бороться с последствиями ливня. Как отметил руководитель МБУ "Автодорстрой" Андрей Курышкин, подтоплению подверглись улицы Молодёжная (в районе пересечения с Ядринцева), Пролетарская, Партизанская, Мало-Тобольская, в том числе её пешеходная часть. Также произошло открывание ливневых колодцев на проспекте Ленина и Красноармейском.

В аварии на трассе А-322 с участием начальника отдела ГИБДД Михайловского района погиб 40-летний подполковник управления ФСБ по Ставропольскому краю и его 39-летняя супруга – лейтенант ФСБ. У них остались две дочки, 9-ти и 16-ти лет, которые, как сегодня стало известно, уже выписаны из больницы.

Небольшое похолодание ждёт жителей Алтайского края в пятницу, 20 августа, и ближайшие выходные, 21-22 августа. При этом осадков в регионе не ожидается.

Сеть уличных кофеен и общепита "Подорожник", развивающаяся в Новосибирской и Кемеровской областях, намерена выйти на рынок ещё нескольких сибирских регионов. Среди них – Алтайский край.

Налоговики в Алтайском крае в первом полугодии 2021 года собрали 80 млрд рублей налогов, сборов и страховых взносов, что на 21,1% превышает уровень аналогичного периода 2020 года.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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