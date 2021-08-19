Девочек, пострадавших в ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае, выписали из больницы

Двух девочек, которые попали в ДТП с участием руководителя отдела ГИБДД Михайловского района, выписали из больницы. Как сообщили amic.ru в региональном Минздраве, детей отправили домой ещё вчера вечером.
"Девочки вчера вечером покинули ЦРБ в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи не нуждались", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Судьба девятилетней девочки и её 16-летней сестры, которые остались сиротами, пока неизвестна.
Напомним, что ДТП произошло в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.
По предварительным данным, два человека – 40-летний подполковник ФСБ по Ставропольскому краю и его 39-летняя супруга, лейтенант ФСБ, погибли на месте. Водитель госпитализирован.
Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.
Комментарии
Слава богу.
Редакция, ну хватит уже...
"...пострадавших в ДТП с главой ГИБДД..."
Какого ГИБДД? России? Края? ЕАО? ХМАО?
В ДТП и все.
Начальник он на службе. За рулем водитель.
Какая разница в каких должностях и званиях....Погибли люди, дети остались сиротами... Это может произойти с каждым... и происходит ежедневно...Зачем это мусолить. Оставьте в покое эту семью, у них и так горе...
1424. Солидарность.
19.08.2021 14:24
- гость -
Согласен
19.08.2021 14:24
- гость -
Зачем это мусолить
Чтобы прочитавшие это люди думали головой и ездили аккуратнее, соблюдая ПДД.
Теперь водила обязан вырастить и выучить этих детей.
Если они захотят жить с убийцей их родителей. Или только материально?
19.08.2021 15:35
- гость -
Погибшая его сестра, дети племянники. Так что наверняка так и будет.
просто жутко. Наверное, уснул. Невыносимая трагедия
Грехи чужие обсуждать беретесь, возьмитесь за свои и до чужих не доберетесь. 1535
19.08.2021 16:28
- гость -
Разве?? я думаю о судьбе сирот, а не обсуждаю с вами чужие грехи.
Поучайте своих близких.
Законы РФ для них не действуют. А от законов физики не откупишься, перед ними все равны.