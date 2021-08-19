Девочек, пострадавших в ДТП с начальником ГИБДД в Алтайском крае, выписали из больницы

Двух девочек, которые попали в ДТП с участием руководителя отдела ГИБДД Михайловского района, выписали из больницы. Как сообщили amic.ru в региональном Минздраве, детей отправили домой ещё вчера вечером.

"Девочки вчера вечером покинули ЦРБ в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи не нуждались", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Судьба девятилетней девочки и её 16-летней сестры, которые остались сиротами, пока неизвестна.

Напомним, что ДТП произошло в ночь с 17 на 18 августа на трассе Барнаул – Рубцовск, неподалёку от Шипуново. Одним из участников аварии стал начальник отдела ГИБДД одного из районов края. Он двигался на личном кроссовере Hyundai, не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. В региональном МВД уточнили, что мужчина находился в отпуске, был в трезвом состоянии.

По предварительным данным, два человека – 40-летний подполковник ФСБ по Ставропольскому краю и его 39-летняя супруга, лейтенант ФСБ, погибли на месте. Водитель госпитализирован.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело.