Депутат АКЗС Ирина Шудра: "Районные автобусы нужно срочно спасать"

Автопарк малых городов и сёл Алтайского края находится в критическом состоянии. Долгосрочную программу поддержки общественного транспорта в регионе предлагает принять фракция ЛДПР в краевом парламенте. Как отметила депутат Ирина Шудра, особое беспокойство вызывает состояние автобусов, занимающихся внутрирайонными перевозками.

По словам парламентария, средний возраст автобусного парка в крае превышает 10 лет, а в сёлах используется и вовсе настолько изношенный транспорт, что возникают большие опасения за безопасность пассажиров. Ещё в 2019 году Ирина Шудра предлагала губернатору помочь автоперевозчикам на основе подготовленной программы. "Всё больше маршрутов прекращает свое существование, некоторые автостанции закрыты. Если не принять решительных мер, многие сёла вообще останутся без транспорта. Это усугубит положение наших небогатых сельчан, жизнь у которых и без того непроста. Стоит учесть ещё и качество сельских дорог, попросту "добивающих" старенькие автобусы. Прибавьте к этому рост стоимости ГСМ, необходимость иметь ремни безопасности, тахографы и многое другое. Убеждена, что наш край вполне может профинансировать разницу между доходами и обоснованными расходами перевозчиков", – резюмировала Ирина Шудра.

Благодаря этому можно не только обновить автопарк и увеличить количество маршрутов, но и модернизировать автовокзалы и автостанции.

Ранее Ирина Шудра сообщила о необходимости принятия краевой программы поддержки педагогов и врачей в малых городах края. Она отметила, что муниципалитеты не имеют достаточных средств для привлечения специалистов и не могут выделить им подъёмные, а также жильё. "В моём Рубцовске участковых врачей почти не осталось, пациентов принимают фельдшеры. В то же время в краевой казне средства на эти цели найти можно, требуется только политическая воля", – убеждена депутат.

Напомним, Шудра неоднократно вносила поправки в бюджет региона, предусматривающие выделение денег на достройку в Рубцовске жилого дома для работников социальной сферы. Недостаток средств привёл к "заморозке" проекта. Но благодаря предложению депутата квартиры получили 60 семей медиков и педагогов. Это не единственная инициатива народного избранника от ЛДПР, направленная на поддержку молодёжи.

Ранее при активном участии депутата был подготовлен ряд важных поправок в законопроект "О молодёжной политике в Алтайском крае". Так, предлагается в обязательном порядке предоставлять стипендии студентам, добившимся значительных успехов в учебной, исследовательской, общественной, культурной, творческой и спортивной деятельности. Эти положения помогут создать условия, при которых студенты или выпускники школ захотели бы остаться в своём регионе.

За период работы депутатом АКЗС в 2016-2021 годах Ирина Шудра приняла более двух тысяч обращений от граждан. Часть из них она направила в различные органы власти, остальные обратившие получили консультации. Многие вопросы удалось решить оперативно. Благодаря её содействию были выделены льготные лекарства, погорельцы смогли получить материальную помощь, дети и школьники из малообеспеченных семей – бесплатные обеды и др.

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