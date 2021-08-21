Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле за миллиард отложили на неопределённое время

Ремонт железнодорожного моста в районе Нового рынка в Барнауле вновь отложили на неопределённый срок. Ожидалось, что приводить в порядок объект начнут уже весной 2022 года. Стоимость работ оценивалась в 1,3 миллиарда. На время реконструкции придётся перекрыть движение по проспекту Ленина и отказаться от электротранспорта в центральной части города. Это бы привело к большим пробкам. Впрочем, городские власти перенесли ремонт по другой причине: из-за денег.
Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев во время онлайн-конференции, пока не готова и схема организации дорожного движения ремонт моста делать не будут. Администрация города заключила контракт с компанией "Центр экономики инфраструктуры", которая должна разработать проект маршрутной сети городского транспорта. Сейчас специалисты ведут научно-исследовательскую работу, анализируют пассажиропоток. План будет готов только к осени 2022 года.
Говоря о ремонте путепровода через проспект Ленина, Шеломенцев сообщил, что на время работ проехать можно будет по проспекту Калинина. И сейчас рассматривается вариант сделать там одностороннее движение, а для общественного транспорта – выделенные полосы. А вот для электротранспорта обсуждают тему с обустройством разворотного трамвайного кольца.
На время реконструкции путепровода трамвайные пути и линии контактной сети троллейбусов демонтируют. После строительства моста на нём установят новые пути и линии для троллейбусов. Сейчас по путепроводу курсируют трамваи № 1, 4 и 7. Специалисты мэрии рассматривают возможность строительства депо рядом с ТРЦ "Пионер".
Шеломенцев добавил, что для пассажиров введут пересадочные тарифы, чтобы они могли доезжать до Дома быта, пешком идти к улице Пионеров и садиться на другой транспорт. Всё это пока рассматривается и обсуждается, никаких решений принято не было.
Отметим, что мэрия Барнаула уже много лет хочет отремонтировать путепровод на Новом рынке. Он находится в аварийном состоянии. Объект включили в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас уже готова проектно-сметная документация. Общая стоимость работ составит около 1,3 миллиарда рублей.
Подробнее о ремонте путепровода и о том, почему он может привести к транспортному коллапсу в Барнауле, – читайте в нашем материале "На север через северо-запад. Как ремонт моста изменит жизнь барнаульцев на два года".
Комментарии
А ещё не мешало бы сначала мост на Советской армии расширить, перед Павловским, чтобы не в 1 полосу он был
Ну так постройте новый мост. В статье в каждом предложении меж строк читается, что Шеломенцов должностной импотент (как и 99 % чинуш в Барнауле), все это распил денег, которые можно реально пустить на ремонт или строительство нового моста.
Разогнать эту кучу дармоедов-чиновников. Толку от них нет, а затраты на их содержание огромные!
Справа есть построенный огрызок. Подремонтировать, укрепить и отвести по нему трамвай до Кулагина в одну линию. Для авто можно оставить рядом или сделать полосу в одну сторону. И большую часть моста тогда можно будет менять. Пробка конечно будет, но это лучше, чем полный коллапс.
Разогнать наших чиновников, толку от них все равно никакого, нанять китайцев и они этот мост расширят полос до восьми за неделю. Покроют асфальтом и нанесут не смывающуюся разметку.
Верните лебедей на место!
Может правда, за 1,5 миллиарда рядом еще один построить
Нельзя закрывать мост на целых 2 года без альтернативы! Ищите тех кто отремонтируют его за 2 месяца!
Или постройте сначала новый!
Не нужны такие 3 калеки которые на Старом мосту через Обь.
1,3 лорда звучит уже несколько лет, а где учет выросшей цены стройматериалов?
Приезжал Мишустин и другие, почему не просили денег на новый мост?
Лучше ездить по старому мосту, чем совсем без моста
Заголовок - огонь. Учитель русского языка рвёт на себе волосы
Египтяне пирамиды быстрее строили.
На старом мосту, реально больше 5 человек за раз не видел. Но и то чаще всего двое-трое куда-то идут Как там вообще, что-то сдвигается загадка
Конечно само-собой появляется предложение пригласить Китайцев. Они бы за майские праздники управились, возможно даже дешевле вышло бы
А так просто в пень въехали и, что делать не знают
Если честно стыдно даже
--
21.08.2021 10:12
- гость -
За китайцами нужен глаз да глаз. У них свои мосты падают.
Фото отличное. Сделано на совесть. Это не виадуки в Генуе.
Если честно стыдно даже
Смехдержава, что хотели то? Рисовые за неделю бы сделали - но у них нет плутина и ер
Может быть, укрепить существующий мост без остановки движения?
Воткнуть дополнительные опоры? Поставить опалубку и вообще стену отлить монолитную вместо тонких опор?
И еще на 30 лет хватит.
21.08.2021 10:31
Пионер
Рисовые за неделю бы сделали
И езжал бы к рисовым в жесткий карантин на неопределенное время.
Вашы тяпляповцы даром не нужны ни то что за миллиард.