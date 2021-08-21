Ремонт моста на Новом рынке в Барнауле за миллиард отложили на неопределённое время

Ремонт железнодорожного моста в районе Нового рынка в Барнауле вновь отложили на неопределённый срок. Ожидалось, что приводить в порядок объект начнут уже весной 2022 года. Стоимость работ оценивалась в 1,3 миллиарда. На время реконструкции придётся перекрыть движение по проспекту Ленина и отказаться от электротранспорта в центральной части города. Это бы привело к большим пробкам. Впрочем, городские власти перенесли ремонт по другой причине: из-за денег.

Как сообщил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев во время онлайн-конференции, пока не готова и схема организации дорожного движения ремонт моста делать не будут. Администрация города заключила контракт с компанией "Центр экономики инфраструктуры", которая должна разработать проект маршрутной сети городского транспорта. Сейчас специалисты ведут научно-исследовательскую работу, анализируют пассажиропоток. План будет готов только к осени 2022 года.

Говоря о ремонте путепровода через проспект Ленина, Шеломенцев сообщил, что на время работ проехать можно будет по проспекту Калинина. И сейчас рассматривается вариант сделать там одностороннее движение, а для общественного транспорта – выделенные полосы. А вот для электротранспорта обсуждают тему с обустройством разворотного трамвайного кольца.

На время реконструкции путепровода трамвайные пути и линии контактной сети троллейбусов демонтируют. После строительства моста на нём установят новые пути и линии для троллейбусов. Сейчас по путепроводу курсируют трамваи № 1, 4 и 7. Специалисты мэрии рассматривают возможность строительства депо рядом с ТРЦ "Пионер".

Шеломенцев добавил, что для пассажиров введут пересадочные тарифы, чтобы они могли доезжать до Дома быта, пешком идти к улице Пионеров и садиться на другой транспорт. Всё это пока рассматривается и обсуждается, никаких решений принято не было.

Отметим, что мэрия Барнаула уже много лет хочет отремонтировать путепровод на Новом рынке. Он находится в аварийном состоянии. Объект включили в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас уже готова проектно-сметная документация. Общая стоимость работ составит около 1,3 миллиарда рублей.

Подробнее о ремонте путепровода и о том, почему он может привести к транспортному коллапсу в Барнауле, – читайте в нашем материале "На север через северо-запад. Как ремонт моста изменит жизнь барнаульцев на два года".