Жара под 30 градусов. О погоде в Алтайском крае 23 августа

Новая рабочая неделя встретит жителей Алтайского края теплом. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В регионе воздух прогреется до +23...+28 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, дождей в крае не ожидается до следующих выходных.