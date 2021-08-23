Рубцовчанин зарезал соседа, часто выпивавшего с его женой

Жителя Рубцовска признали виновным в совершении предумышленного убийства. Подробности инцидента рассказали в региональной прокуратуре.
Мужчина вместе со своей супругой проживал в доме по ул. Октябрьской. Женщина часто злоупотребляла спиртными напитками в компании соседа, из-за чего семейная пара нередко ругалась.
В один из дней мужчина пошёл к соседу, чтобы поговорить с ним. С собой он взял нож. В ходе возникшего конфликта рубцовчанин достал нож и нанёс им два удара в область живота хозяину квартиры. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
В ходе следствия мужчина от дачи показаний отказался, версию о непричастности выдвинул только в суде.
Доказательств его вины оказалось достаточно. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Комментарии
нож, чтобы поговорить. ну да
23.08.2021 11:52
гiсть
нож, чтобы поговорить. ну да
А пить с соседской женой то да?
А пить с соседской женой то да?
а почему бы и не да? не чпокнул же.
К моменту его выхода она ведь окончательно сопьётся
Ну понятно, Рубчик, синька... Убивать-то зачем? Фитиля под хвост жёнушке, чемодан, вокзал, и все счастливы, здоровы и кушают компот...
Теперь ему предстоит 12 лет провести в колонии строгого режима
А жена продолжит выпивать с другим соседом)