Рубцовчанин зарезал соседа, часто выпивавшего с его женой

Жителя Рубцовска признали виновным в совершении предумышленного убийства. Подробности инцидента рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчина вместе со своей супругой проживал в доме по ул. Октябрьской. Женщина часто злоупотребляла спиртными напитками в компании соседа, из-за чего семейная пара нередко ругалась.

В один из дней мужчина пошёл к соседу, чтобы поговорить с ним. С собой он взял нож. В ходе возникшего конфликта рубцовчанин достал нож и нанёс им два удара в область живота хозяину квартиры. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В ходе следствия мужчина от дачи показаний отказался, версию о непричастности выдвинул только в суде.

Доказательств его вины оказалось достаточно. Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.