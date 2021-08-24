График пригородного поезда между станциями Алейская и Локоть изменится с 1 сентября

Расписание пригородного поезда № 6118 сообщением Локоть – Алейская изменится с 1 сентября. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе компании АО "Алтай-Пригород".

"На участке Локоть – Рубцовск поезд будет следовать без изменений, отправление со станции Локоть в 06:18. Отправление со станции Рубцовск в 07:24 (на 10 минут раньше). Прибытие на станцию Алейская в 10:16 (на 10 минут раньше). Поезд будет курсировать ежедневно", – сказано в сообщении.

Уточняется, что изменение вводят для удобства пассажиров. Более подробную информацию можно получить на сайте компании, а также по телефону (3852) 29-21-68 и в пригородных кассах АО "Алтай-Пригород", отметили в пресс-службе.