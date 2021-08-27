В Тальменке организовали открытую тренировку по биатлону для детей и подростков

Открытая тренировка по биатлону для детей и подростков прошла в Тальменке 25 августа 2021 года. Мероприятие организовали в рамках реализации гранта президента РФ (проект "Детский мобильный биатлонный комплекс "Алтай").

В тренировке приняли участие 30 детей разного возраста, в том числе воспитанники военно-спортивного клуба "Десантник". Инструкторами выступили спортсмены Барнаульской федерации биатлона. Они провели ознакомительные занятия по стрельбе и разъяснили технику безопасности при обращении с пневматическим оружием.

После каждый участник получили возможность пострелять из современных пневматических винтовок "Пионер 345К". Это новейшее стрелковое оборудование, приобретённое на средства гранта президента РФ.

Организаторами мероприятия выступили АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" под председательством С.А. Локтева, и ООО "Газпром газораспределение Барнаул".