30 августа в Алтайском крае ожидаются жара и грозы

В понедельник, 30 августа, в Алтайском крае прогнозируется жаркая, но пасмурная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Местами ожидаются дожди (по северо-западу – сильные), грозы, а также ветер, при порывах – до 18 м/с. Температура воздуха днём, согласно данным метеорологов, составит от +25°C до +30°C (в северо-западных районах – от +18°C).

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от +25°C до +27°C. Вечером дождь, вероятна гроза. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 7 м/с.