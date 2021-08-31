Ещё 26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, инфекция стала причиной смерти в 20 случаях.
Всего за время пандемии умерло 4699 человек, из которых 3573 – из-за COVID-19.
Также в регионе зарегистрировали 248 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 70 427 человек.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 73, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Алейский, Первомайский, Третьяковский районы – по 7 заболевших, Славгород, Рубцовский район – по 6 заболевших, Белокуриха, Завьяловский, Змеиногорский, Павловский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Калманский, Краснощёковский, Кулундинский, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Калманский районы – по 4 заболевших, Егорьевский, Залесовский, Косихинский, Курьинский, Новичихинский, Смоленский, Табунский, Тюменцевский, Угловский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бурлинский, Зональный, Ключевский, Локтевский, Немецкий национальный, Петропавловский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Ельцовский, Мамонтовский, Михайловский, Солтонский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
Выздоровели ещё 206 человек. Всего за время пандемии из больниц Алтайского края выписали 53 422 человек.
Комментарии
Что прививки действуют только не так как всем в уши льют?
столько народу умерло уже,а попов до сих пор не наказан.
Москва, 12 млн жителей - 50 умерших от ковида, Алтайский край, 2 млн жителей - 26 умерших. Как это объяснить?
31.08.2021 15:13
- гость -
Подозреваю, что умерших у нас еще больше.
31.08.2021 14:10
- гость -
Что прививки действуют только не так как всем в уши льют?
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Они действуют, если прививаться. На расстоянии они не действуют.
По данным Росстата в июлю 2021 в России умерло 50к человек. По официальным данным рассказывают, что в день умирает по 800 человек. Тут даже школьник посчитает, что если за месяц умерло 50к, то это не по 800 человек в день, а по 1600. Заврались уже!
заврались - это точно