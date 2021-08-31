Кастомизируй под настроение: подборка рюкзаков с LED-дисплеем от фирмы Mizar

В России набирают популярность рюкзаки со встроенными LED-дисплеями, который позволяет устанавливать на экран любое изображение, анимацию или текст. Такой аксессуар даёт возможность выделиться из толпы и поделиться с окружающими своими эмоциями. Во всём остальном рюкзак с экраном также хорош и отлично справляется со своими функциями. Во всяком случае, если он от фирмы Mizar, которая выпустила уже четыре поколения рюкзаков с экраном.

Так, лаконичный чёрный Mizar Generation 1 объёмом 14 литров подходит для школы или документов. Поместится ноутбук диагональю до 15,6 дюйма. Специальный внутренний отсек, снабжённый уплотнителем и фиксирующим ремешком, защитит хрупкую технику от случайных ударов и тряски во время транспортировки.

Рюкзак второго поколения Mizar Generation 2 увеличен в объёме до 16 литров: это подходящий вариант для перемещения по городу. Поместится ноутбук диагональю до 15,6 дюйма: для него также есть специальный внутренний отсек. Выпускается в чёрном и сером цветах.

Mizar Generation 3 выполнен с использованием полиэстера – материала, который не промокает даже при длительном воздействии влаги. Кроме того, вы по достоинству оцените его невероятную легкость и неприхотливость при последующем уходе. Объём рюкзака – 22 литра.

Также отлично подходит для школьника рюкзак с плотным каркасом Mizar Generation 4. Модель держит форму, что делает её оптимальной для переноски как учебников и тетрадей, так и ноутбука или планшета. Есть вентиляция спины, водоотталкивающая поверхность. Сверху расположена широкая ручка. Предусмотрены две мягкие наплечные лямки с возможностью регулировки по длине. Все основные отделения застёгиваются на молнии. На внешней стороне расположен дисплей диагональю 13,9 дюйма.

Все рюкзаки Mizar получают питание от пятивольтового источника через разъём USB: например, от пауэрбанка. Чтобы управлять изображениями, нужно установить на смартфон приложение LED Space, доступное в GooglePlay и AppStore. Устройства синхронизируются через Wi-Fi. Яркость экрана регулируется, доступно 15 уровней.

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