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Диетолог назвала кашу, которая эффективно помогает бороться с повышением давления

, ИА "Амител"
Эксперт заметила, что магний расслабляет кровеносные сосуды, а в продукте его содержится до 30% от дневной нормы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Американский диетолог Грейс Дерача назвала продукт, который помогает бороться с повышенным кровяным давлением. Эксперт посоветовала обратить внимание на каши из амаранта.

"Стакан варёного амаранта удовлетворяет 30% дневной потребности в магнии. А исследования показывают, что магний расслабляет кровеносные сосуды", – цитирует её слова издание Eat This, Not That!

Диетолог отметила, что содержащаяся в амаранте клетчатка также способствует замедлению воспалительных процессов в организме, что положительно сказывается на кровяном давлении.

Дерача отметила, что снижать давление помогает калий – им богаты бананы, а также бобы и чечевица, в которых, помимо него, есть и магний. Однако особенно полезен, по мнению диетолога, стеблевой мангольд – его листья содержат не только калий и магний, но и кальций, предотвращающий развитие гипертензии.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.09.2021 09:49
- гость -

Какой ещё амарант???
Гречка наше всё!!!

1.09.2021 13:16
Барн

Амарант какой-то , брр коньяк снижает давление ! Коньяк полезен , потому и дорогой !

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