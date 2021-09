Диетолог назвала кашу, которая эффективно помогает бороться с повышением давления

Американский диетолог Грейс Дерача назвала продукт, который помогает бороться с повышенным кровяным давлением. Эксперт посоветовала обратить внимание на каши из амаранта.

"Стакан варёного амаранта удовлетворяет 30% дневной потребности в магнии. А исследования показывают, что магний расслабляет кровеносные сосуды", – цитирует её слова издание Eat This, Not That!

Диетолог отметила, что содержащаяся в амаранте клетчатка также способствует замедлению воспалительных процессов в организме, что положительно сказывается на кровяном давлении.

Дерача отметила, что снижать давление помогает калий – им богаты бананы, а также бобы и чечевица, в которых, помимо него, есть и магний. Однако особенно полезен, по мнению диетолога, стеблевой мангольд – его листья содержат не только калий и магний, но и кальций, предотвращающий развитие гипертензии.