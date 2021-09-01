Певица Ольга Бузова назвала сумму своих ежемесячных трат

Российская певица Ольга Бузова раскрыла сумму своих ежемесячных трат. Согласно сторис в её Instagram-аккаунте, 35-летняя экс-участница проекта "Дом-2" каждый месяц тратит 5 млн рублей на покрытие своих потребностей, а также нужд семьи и зарплату наёмных работников.

Также Бузова отметила, что сейчас она готовит собственное шоу в концертном зале Сrосus Сitу Наll, стоимость которого более чем 30 миллионов рублей.

"Соответственно, я зарабатываю больше этой суммы", – пояснила ведущая, добавив, что также направляет часть доходов на путешествия и ремонт в квартире.

При этом точную сумму своего дохода поп-исполнительница называть не стала.