Для туристических городов Алтайского края разработают специальные дизайн-коды

Для самых популярных туристических городов Алтайского края разработают специальные туристские дизайн-коды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника на управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых.

Он отметил, что во время визита в регион главы Ростуризма Зарины Догузовой обсуждалось развитие самых популярных туристических городов региона – Барнаула, Бийска и Белокурихи.

"В рамках своей компетенции управление края по развитию туризма и курортной деятельности заинтересовано в подготовке заявки от региона для участия в конкурсном отборе на поддержку в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" региональных программ по проектированию туристского кода центра города", – сказал Дешевых.

Отмечается, что адаптация центров городов под запросы современных туристов, в которую войдут туристический дизайн-код, вывески, навигация, проектирование пешеходных зон и велодорожек, будет запущена в России уже в этом году. На данную меру в нацпроекте заложено до 2024 года 12,3 млрд рублей.