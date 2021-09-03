Алтайский суд отказал бывшему замгубернатора Юрию Денисову в УДО

Городской суд Рубцовска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову, отбывающему восьмилетний срок за коррупцию. Заседание прошло в пятницу, 3 сентября. Информацию amic.ru подтвердили близкие Юрия Денисова. Бывший чиновник, который содержится в исправительной колонии № 10 ГУФСИН Алтайского края, участвовал в заседании по видео-конференц-связи.

73-летний Денисов из назначенных ему восьми лет отбыл почти пять с половиной, из них полтора года – в СИЗО, пока шло следствие и суд, и четыре года – в колонии строгого режима города Рубцовска. Изданию "Коммерсант" в суде города Рубцовска объяснили причину отказа в УДО.

"Нестабильное поведение осуждённого Денисова не позволяет сделать вывод о том, что он твёрдо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения", – аргументировал свою позицию суд.

В горсуде добавили, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Через полгода бывший вице-губернатор или его защита могут обратиться в суд с повторным прошением об УДО.

В марте 2016 года Юрия Денисова задержали по обвинению в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Общая сумма взяток, получение которых вменяли Юрию Денисову, составила около 2,5 млн рублей.

В октябре 2017 года бывшего чиновника конвоировали в ИК № 10 строгого режима в Рубцовске. В исправительном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета.

Во время отбывания наказания Юрий Денисов дал эксклюзивное интервью amic.ru. В нём он рассказал о проблемах со здоровьем, признался в получении взятки и о том, чем занимается в неволе.