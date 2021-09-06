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Окна в окна. Барнаульский застройщик планирует втиснуть ЖК во дворе двух высоток

, ИА "Амител"
Эксперты градсовета назвали проект безумием

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 194г / Автор "Барнаулгражданпроект"

Во дворе построенного жилого комплекса в Барнауле планируют возвести ещё один многоквартирный дом. При этом расстояние между будущим зданием и уже существующей высоткой всего 12 метров. Проект представили на градостроительном совете 2 сентября. Авторы уверяли, что объект разработан с учётом всех строительных норм и правил. Однако члены градсовета были настолько шокированы предложенным решением, что назвали его безумием и напомнили: несколько месяцев назад практически аналогичный проект стал причиной громкого скандала.

Дом на "пятачке" 

Высотку намерены построить на территории ЖК "Новый квартал", который состоит из двух 18-этажных "свечек". Площадь участка под застройку – всего 24 сотки, сейчас на нём располагается стихийная парковка.

"Дом расположен внутри жилого квартала, с южной стороны размещаются два многоквартирных дома, с западной стороны – административное здание, это бывший дворец культуры, с севера – трёхэтажный гараж, с восточной стороны – бывшие производственные корпуса. Они, согласно проекту планировки и межевания, подлежат сносу и застройке многоквартирными жилыми домами", – отметили авторы проекта, архитекторы "Барнаулгражданпроекта".

Кто заказчик?
Заказчиком проекта выступает компания "Моя недвижимость". Её руководитель – Юрий Богданов. Он является заместителем председателя Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова. Также Богданов выступает одним из учредителей строительной компании "Мой дом", которая застраивала "Новый квартал". Как отметил сам Богданов, у него есть партнёры, инвесторы, которые рассмотрели участок и предложили его приобрести для дальнейшего строительства.

В доме запланирована 41 квартира, площадь которых – 80-90 квадратных метров. Так как объект расположен на участке со сложным рельефом (есть перепад высот 1,5-9 метров), проектировщики сделали трёхуровневый подземно-наземный паркинг на 101 машино-место. На крыше гаража предлагают разместить террасу с игровыми площадками. Фасад здания проектировщики предложили оформить в двух вариантах: серых и зелёных оттенках.

"Людям объясните"

Однако ни внешний вид дома, ни архитектура ЖК экспертов градсовета не заинтересовали. Они обратили внимание, что участок слишком мал для 11-этажного дома. Архитектор Сергей Боженко предложил снести соседние производственные помещения и за счёт этого увеличить площадь застройки. Руководитель компании "Моя недвижимость" Юрий Богданов, который присутствовал на заседании градсовета, согласен с предложением и отметил, что в будущем инвестор рассматривал такую возможность.

"Эта площадка (земельный участок, – прим. ред.) Всероссийского общества слепых (ВОС). Мы вели переговоры с президентом ВОС, они в перспективе предполагают комплексную жилищную застройку на этом участке. Да, есть производственные площади, которые предлагается сместить в границы улицы Папанинцев. Тут планируется построить два дома, в перспективе всё будет объединено одним единым комплексом. Также предполагается строительство досугового центра", – отметил Богданов.

Но эксперты обратили внимание, что при проектировании нового ЖК есть недопустимая ошибка: расстояние между проектируемым и уже построенным 18-этажным домом составляет всего 12 метров. 

– У меня вызывает сомнение расстояние между домами. Тут размер не обсуждается: если нет 20 метров между окнами, это не годится. Этот санитарный разрыв надо соблюдать, – заметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

– По нормативам инсоляции (освещённости помещения, – прим. ред.) проект проходит, пожарный проезд соблюдается. Окна в окна не получается, – ответил докладчик.

В спор вмешался начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв, который назвал проект безумием. Чиновник напомнил, что близкое расположение домов уже становилось причиной крупного скандала. И хотя он не назвал ни застройщика, ни участок, присутствующие на заседании поняли, что речь идёт о ЖК на ул. Гущина, 150/18*.

"Вы людям объясните, которые там проживают. Есть у нас печальный опыт подобных проектов. Это ещё хуже, мне кажется, тут ещё печальнее опыт. Поясните радиусы доступности до объектов обслуживания? Покажите плотность застройки? Не понятно. Это безумие, если честно", – сказал глава городского комитета по строительству Антон Воробьёв.

Заказчик был категоричен: пока увеличить площадь участка невозможно.

"На сегодня есть то, что есть. Мы в перспективе это всё рассматриваем, но ни сегодня, ни завтра этот вопрос не решится, всё на стадии переговоров", – сказал Богданов.

"Мы имеем негативный опыт"

Выяснилось также, что строительство данного объекта противоречит утверждённому мэрией проекту планировки квартала "Строитель" (ограничен улицами Молодёжная, Челюскинцев, Папанинцев и переулком Ядринцева): проектируемого дома в плане просто нет.

По словам разработчиков, рядом с "Новым кварталом" предусмотрено строительство трёхсекционного 10-этажного дома. Авторы "отрезали" от него один подъезд, и это позволило спроектировать дом "во дворе", не нарушая технико-экономические показатели квартала.

Однако согласовать изменения в проект планировки инвестор ещё не успел, поэтому члены градсовета посчитали, что рассматривать эскизы ЖК ещё рано. 

"Может, тогда мы преждевременно рассматриваем проект? Может, сначала надо внести изменения в проект планировки территории?" – предложил Антон Воробьёв.

В результате проект дома отправили на доработку. Инвестор попытался оспорить вердикт, но безрезультатно.

"Предложенный вариант размещение объекта не соответствует утверждённому проекту планировки. Это достаточное основание для его отклонения. Сначала нужно утвердить изменения в документацию по планировке территории, потом уже рассматривать соответствующее предложение. Тут очень много вопросов, которые связаны не с проектированием, а с проживанием жителей уже построенных домов. Мы имеем негативный опыт. Не вы будете с ними заниматься и взаимодействовать, а органы местного самоуправления. А вы будете говорить, что все нормы соблюдены. У нас есть соответствующая практика судебная, когда отменяют ранее выданные документы. Решение принято, пожалуйста, работайте", – отрезал Антон Воробьёв.

*Что известно о ЖК на ул. Гущина?

В начале апреля 2021 года жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Оказалось, что компания "Регионстрой" планирует возвести девятиэтажный дом с подземной парковкой. Горожане обратились к депутатам, общественникам и чиновникам, ведь ЖК спроектировали на пятачке между двумя высотками, и окна существующих домов будут упираться в стену.

В середине апреля прокуратура обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.

В середине июня мэрия запретила стройку. Однако 5 августа "Регионстрой" подал в суд на мэрию, которая запретила возведение ЖК. Компания намерена добиться возобновления строительства дома на ул. Гущина, 150/18.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

6.09.2021 08:10
- гость -

Даешь в каждый двор по многоэтажачке!

6.09.2021 08:22
- гость -

Они УЖЕ НАЧАЛИ ЭТО СТРОИТЬ . Уже одно стоит и у другого этажей пять построено ! ОКНА в ОКНА . Последний зелёный пятачок на Челюскинцев ВЫРУБИЛИ и строят .
"Архитектор Сергей Боженко предложил снести соседние производственные помещения и за счет этого увеличить площадь застройки "- это вообще шедеврально !Зачем нам производства , они не нужны , снести да и всё !
Эти люди не собираются жить в нашей стране ! Они здесь только деньги делают , именно делают , а не зарабатывают и плевать им на наше будущее .

6.09.2021 08:35
- гость -

Получается, что все эти градостроительные советы - фикция. Делают вид, что отправляют на доработку, а на сомом деле все решено, раз строительство начато! Прокуратура где?

6.09.2021 08:38
- гость -

Ну коль всем так не нравится ну не покупайте там квартиры, ору больше а все купят.

6.09.2021 08:47
Виктор

А почему на этом участке сразу нельзя было построить дом буквой П или три дома одновременно? Зачем такая многоэтапная схема?

6.09.2021 09:17
- гость -

Редакция, сделайте живое фото и покажите как это выглядит ( и не нужны эти картинки).Как там люди жить будут- вот в чём вопрос . Или купят под сдачу студентам или почасово . Как можно было додуматься до ТАКОГО строительства ? - в глазах только деньги .

6.09.2021 09:19
- гость -

6.09.2021 08:10
- гость -

в центре так и будет

6.09.2021 09:29
- гость -

6.09.2021 09:19
- гость -
Когда в нашем дворе начали строить стационарные погреба, снеся хоккейную коробку и вырубив деревья, мне казалось, что это безумие. А теперь, не поверите, я рада - по крайней мере, мне под окно никто не воткнет "свечку". А сто процентов бы попробовали - двор большой.

6.09.2021 09:35
- гость -

Немного севернее того места по ул. Малахова пару кварталов занимают садовые участки! Это так и должно быть в современном городе сады-огороды недалеко от центра?

6.09.2021 09:46
- гость -

Это так и должно быть в современном городе

если бы наш город был СОВРЕМЕННЫМ - то нет
а так то да

6.09.2021 09:48
- гость -

Это так и должно быть в современном городе сады-огороды недалеко от центра?

Зато экологически чистое место!

6.09.2021 09:49
- гость -

Власть решила. Вам какое дело Купят.

6.09.2021 09:51
Гость

09.35 когда то это была окраина города и сады там были уместны, теперь от дк моторощиков вот этот старый хлам и убирать надо, которые реально портят вид города перекосившимися домиками

6.09.2021 09:53
Виктор

6.09.2021 09:35
- гость -

Ближе к старости вы почувствуете, что сады намного круче, чем ещё один спальный квартал

6.09.2021 09:55
Виктор

6.09.2021 09:51
Гость

Лучше видеть чужие перекосившиеся домики, чем чужие 18-25-этажки

6.09.2021 09:59
- гость -

чужие перекосившиеся домики, чем чужие 18-25-этажки

эт точно

6.09.2021 10:03
- гость -

6.09.2021 09:51
Вот и эти черти так же рассуждают - хотим чтобы здесь была многоэтажечка. А то, что люди покупая квартиры, покупали не только бетон, но условия вокруг - плевать.

Участки находятся в частной собственности (надеюсь). В нормально государстве их надо выкупать, то есть деньги платить. Место неплохое. Земля будет не дешевая.

6.09.2021 10:09
Гость

Сады в городе ну смешно же

6.09.2021 10:09
- гость -

Где обещанные детсад и школа?????
Хотите как в Краснодаре?
Дети учатся в 1 Ц?

6.09.2021 10:13
- гость -

А кто сидит в обществе слепых?
Сейчас на участках можно всех слепых зрячими сделать

6.09.2021 10:58
- гость -

О, Богданов...
Богданов не держит слово.
Много лет назад работал у него.
Остался долг - год зарплаты.

6.09.2021 11:53
- гость -

6.09.2021 10:58
- гость -
Может быть поэтому он и не с вами, а уже застройщик.

6.09.2021 12:30
- гость -

6.09.2021 09:51
Гость
когда то это была окраина города и сады там были уместны, теперь от дк моторощиков вот этот старый хлам и убирать надо, которые реально портят вид города перекосившимися домиками
___________________

Аналогично так можно сказать и о районе Старого базара - это окраина Барнаула. Там тоже полно развалюх, которые реально портят вид города.
А сады в городе, это прекрасно!

6.09.2021 12:35
гость

Давайте ограничим срок эксплуатации новых домов в 60 лет. И будем выселять без права предоставления в новостройки? Это ж какой клондайк открывается?

6.09.2021 12:55
- гость -

Живем в самой большой стране в мире и с низким населением и строим человейники 20 этажные. Зачем? У архитекторов глаз замылился? Тот же ЖК между лентой и ашаном. Просто кошмар какой-то. Места мало в России?

6.09.2021 12:57
- гость -

Они говорят что общество слепых не заметит многоэтажки из окна, поэтому всенальмана.

6.09.2021 13:40
- гость -

Велика Россия, а строить не где.

6.09.2021 13:40
- гость -

12:30 старый базар это сердце города и его история, вот тут стройки излишне, в там пусть застраивают, чтож вы все тогда на «эту окраину» то едите? Что не праздник, гости в городе все на старый базар, потому что больше показывать не чего в других то районах….

6.09.2021 14:39
- гость -

6.09.2021 13:40
- гость -
Что-что они едят? Есть на окраину - это прямо новое слово в русском языке. "Не чего", впрочем, тоже достойный образчик безграмотности. Как и "излишнЕ", и т.д. И ведь нигде не жмет, все хорошо. Еще и возмущаться сейчас начнет)

6.09.2021 15:00
Гость

Ага, что то из центра то на ваши окраины типа Ускова не тянет погулять съездить, все в центре

6.09.2021 15:06
Виктор

6.09.2021 15:00
Гость

А помните, в первое время многие жители Власихинских и Лазурных хвастались другим, одновременно утешая себя "Зато возду-у-ух чи-и-истый! Ле-е-ес ря-я-ядом!"?

Ну и много по этому лесу нагулялись?

6.09.2021 15:06
Гость

14:39 безграмотность сейчас правит всем и везде

6.09.2021 15:11
Гость

Им бы не про лес думать а куда детей возить в школу и садик, про больницы та же проблема

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