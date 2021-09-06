Окна в окна. Барнаульский застройщик планирует втиснуть ЖК во дворе двух высоток

Проект ЖК на ул. Папанинцев, 194г / Автор "Барнаулгражданпроект"

Во дворе построенного жилого комплекса в Барнауле планируют возвести ещё один многоквартирный дом. При этом расстояние между будущим зданием и уже существующей высоткой всего 12 метров. Проект представили на градостроительном совете 2 сентября. Авторы уверяли, что объект разработан с учётом всех строительных норм и правил. Однако члены градсовета были настолько шокированы предложенным решением, что назвали его безумием и напомнили: несколько месяцев назад практически аналогичный проект стал причиной громкого скандала.

Дом на "пятачке"

Высотку намерены построить на территории ЖК "Новый квартал", который состоит из двух 18-этажных "свечек". Площадь участка под застройку – всего 24 сотки, сейчас на нём располагается стихийная парковка.

"Дом расположен внутри жилого квартала, с южной стороны размещаются два многоквартирных дома, с западной стороны – административное здание, это бывший дворец культуры, с севера – трёхэтажный гараж, с восточной стороны – бывшие производственные корпуса. Они, согласно проекту планировки и межевания, подлежат сносу и застройке многоквартирными жилыми домами", – отметили авторы проекта, архитекторы "Барнаулгражданпроекта".

Кто заказчик?

Заказчиком проекта выступает компания "Моя недвижимость". Её руководитель – Юрий Богданов. Он является заместителем председателя Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза К. Павлюкова. Также Богданов выступает одним из учредителей строительной компании "Мой дом", которая застраивала "Новый квартал". Как отметил сам Богданов, у него есть партнёры, инвесторы, которые рассмотрели участок и предложили его приобрести для дальнейшего строительства.

В доме запланирована 41 квартира, площадь которых – 80-90 квадратных метров. Так как объект расположен на участке со сложным рельефом (есть перепад высот 1,5-9 метров), проектировщики сделали трёхуровневый подземно-наземный паркинг на 101 машино-место. На крыше гаража предлагают разместить террасу с игровыми площадками. Фасад здания проектировщики предложили оформить в двух вариантах: серых и зелёных оттенках.

"Людям объясните"

Однако ни внешний вид дома, ни архитектура ЖК экспертов градсовета не заинтересовали. Они обратили внимание, что участок слишком мал для 11-этажного дома. Архитектор Сергей Боженко предложил снести соседние производственные помещения и за счёт этого увеличить площадь застройки. Руководитель компании "Моя недвижимость" Юрий Богданов, который присутствовал на заседании градсовета, согласен с предложением и отметил, что в будущем инвестор рассматривал такую возможность.

"Эта площадка (земельный участок, – прим. ред.) Всероссийского общества слепых (ВОС). Мы вели переговоры с президентом ВОС, они в перспективе предполагают комплексную жилищную застройку на этом участке. Да, есть производственные площади, которые предлагается сместить в границы улицы Папанинцев. Тут планируется построить два дома, в перспективе всё будет объединено одним единым комплексом. Также предполагается строительство досугового центра", – отметил Богданов.

Но эксперты обратили внимание, что при проектировании нового ЖК есть недопустимая ошибка: расстояние между проектируемым и уже построенным 18-этажным домом составляет всего 12 метров.

– У меня вызывает сомнение расстояние между домами. Тут размер не обсуждается: если нет 20 метров между окнами, это не годится. Этот санитарный разрыв надо соблюдать, – заметил главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров.

– По нормативам инсоляции (освещённости помещения, – прим. ред.) проект проходит, пожарный проезд соблюдается. Окна в окна не получается, – ответил докладчик.

В спор вмешался начальник городского комитета по строительству Антон Воробьёв, который назвал проект безумием. Чиновник напомнил, что близкое расположение домов уже становилось причиной крупного скандала. И хотя он не назвал ни застройщика, ни участок, присутствующие на заседании поняли, что речь идёт о ЖК на ул. Гущина, 150/18*.

"Вы людям объясните, которые там проживают. Есть у нас печальный опыт подобных проектов. Это ещё хуже, мне кажется, тут ещё печальнее опыт. Поясните радиусы доступности до объектов обслуживания? Покажите плотность застройки? Не понятно. Это безумие, если честно", – сказал глава городского комитета по строительству Антон Воробьёв.

Заказчик был категоричен: пока увеличить площадь участка невозможно.

"На сегодня есть то, что есть. Мы в перспективе это всё рассматриваем, но ни сегодня, ни завтра этот вопрос не решится, всё на стадии переговоров", – сказал Богданов.

"Мы имеем негативный опыт"

Выяснилось также, что строительство данного объекта противоречит утверждённому мэрией проекту планировки квартала "Строитель" (ограничен улицами Молодёжная, Челюскинцев, Папанинцев и переулком Ядринцева): проектируемого дома в плане просто нет.

По словам разработчиков, рядом с "Новым кварталом" предусмотрено строительство трёхсекционного 10-этажного дома. Авторы "отрезали" от него один подъезд, и это позволило спроектировать дом "во дворе", не нарушая технико-экономические показатели квартала.

Однако согласовать изменения в проект планировки инвестор ещё не успел, поэтому члены градсовета посчитали, что рассматривать эскизы ЖК ещё рано.

"Может, тогда мы преждевременно рассматриваем проект? Может, сначала надо внести изменения в проект планировки территории?" – предложил Антон Воробьёв.

В результате проект дома отправили на доработку. Инвестор попытался оспорить вердикт, но безрезультатно.

"Предложенный вариант размещение объекта не соответствует утверждённому проекту планировки. Это достаточное основание для его отклонения. Сначала нужно утвердить изменения в документацию по планировке территории, потом уже рассматривать соответствующее предложение. Тут очень много вопросов, которые связаны не с проектированием, а с проживанием жителей уже построенных домов. Мы имеем негативный опыт. Не вы будете с ними заниматься и взаимодействовать, а органы местного самоуправления. А вы будете говорить, что все нормы соблюдены. У нас есть соответствующая практика судебная, когда отменяют ранее выданные документы. Решение принято, пожалуйста, работайте", – отрезал Антон Воробьёв.

*Что известно о ЖК на ул. Гущина?

В начале апреля 2021 года жители домов № 150/3 и № 150/4 заметили, что на участке между высотками появилась строительная техника. Оказалось, что компания "Регионстрой" планирует возвести девятиэтажный дом с подземной парковкой. Горожане обратились к депутатам, общественникам и чиновникам, ведь ЖК спроектировали на пятачке между двумя высотками, и окна существующих домов будут упираться в стену.

В середине апреля прокуратура обязала краевую градостроительную инспекцию проверить, законно ли мэрия разрешила строительство дома на ул. Гущина, 150/18. По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, в проекте ЖК выявлены нарушения, а потому комитет по строительству и архитектуре не должен был выдавать разрешение на работы.

В середине июня мэрия запретила стройку. Однако 5 августа "Регионстрой" подал в суд на мэрию, которая запретила возведение ЖК. Компания намерена добиться возобновления строительства дома на ул. Гущина, 150/18.